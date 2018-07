Ora le ong schierano i droni per salvare sempre più migranti

Buoni pasto - Bongiorno : 'Intollerabile stop - Ora le soluzioni' : Interviene il ministro della Pubblica Amministrazione sui disservizi legati alla disdetta della convenzione con al società Qui ticket. La fila dei creditori è lunga e agguerrita -

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora : migranti - Ong contro la Libia "li fa annegare" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: nuovo orrore nel Mediterraneo. Duro colpo al Clan dei Casamonica. Scongiurato lo sciopero dei controllori di volo.

Pd - Zingaretti 'Ora il Congresso per cambiare tutto o non resterà più niente' : ROMA. Parole gravi, preoccupatissime sul destino del Pd. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e al momento unico candidato ufficialmente in campo per la corsa alla segreteria, parla attraverso ...

"AncOra in mare" - "Porti chiusi" È scontro tra Salvini e le Ong : ... 'L'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini italiani. Dopo 650.000 sbarchi di cui pagheremo le conseguenze per parecchio ...

Giudice archivia le accuse al ristOrante di Cannavacciuolo per i prodotti congelati : archiviate le posizioni della moglie dello chef stellato e del direttore del bistrot torinese dove nel dicembre scorso i carabinieri del Nas accertarono alcune irregolarità. Per il Giudice gli interessati non sono punibili per la particolare tenuità dei fatti: si trattava di mettere gli asterischi sul menù per ogni prodotto congelato e non solo in fondo alla pagina.Continua a leggere

Ora Li Yonghong vuole realizzare una 'plusvalenza' dalla sua uscita dal Milan : Rossoneri Champion Investment Lux , società partecipata da Elliott che controlla Rossoneri Sport Investment Lux, proprietaria del Milan, ha cambiato gli amministratori. Li appare ormai fuori, se non ...

Vos Thalassa - Matteo Salvini : “Abbiamo cacciato le Ong - Ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

Nicaragua : ong - ancOra violenze - ieri almeno 14 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Milan - out Yonghong Li… ed Ora? I tifosi possono tornare a sognare : le mosse di Elliott per ridare lustro al club : Yonghong Li saluta il Milan ed ora il fondo americano Elliott avrà importanti decisioni da prendere per il futuro di uno dei club più blasonati al mondo, caduto nell’ombra a causa di una gestione scellerata In casa Milan, l’incubo di una società traballante, potrebbe essere definitivamente finito. Yonghong Li non ha convinto sin dall’inizio, così come non hanno convinto le parole di Silvio Berlusconi, il quale disse di ...

Assemblea Pd - Renzi 'spacca' i dem verso il Congresso/ Attacchi a Martina e Gentiloni : minOranza - "Ora basta" : Renzi spacca l'Assemblea Pd: 'al Congresso perderete di nuovo!'. Attacchi a Martina e Gentiloni, la minoranza 'ora basta'. Le reazioni.

MILAN A ELLIOTT? COMMISSO "SONO ANCOra IN GIOCO"/ Ultime notizie : Mr Cosmos 'sfida" Yonghong Li : MILAN al fondo Elliot, COMMISSO torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì

Assemblea Pd - Giachetti : “Rinvio del congresso è un errore fatale - siamo classe dirigente senza cOraggio” : “La decisione che state prendendo è un errore fatale. Tecnicamente e politicamente un errore fatale. L’unico obiettivo è evitare di tenere il congresso quando si doveva, nell’autunno prossimo. Non avete il termometro qui, di qual è lo stato del partito. Non stiamo avviando niente e non dobbiamo prenderci in giro: stiamo prendendo tempo perché siamo una classe dirigente fragile, impaurita e non trova il coraggio di consegnarsi ...