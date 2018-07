Classifica Tour de France 2018 Thomas in maglia gialla | Sagan in fuga a punti 13^ tappa

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (13^ tappa Bourg D’Oisans-Valence) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sempre di Geraint Thomas! Ecco le altre graduatorie prima della 13^ tappa Bours d'Oisans-Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:49:00 GMT)

Tour de France 2018 - la nuova Classifica generale senza Vincenzo Nibali… : Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la ...

Classifica Tour de France 2018 : Thomas consolida il primato - 4° un commovente Vincenzo Nibali : Geraint Thomas incrementa la propria leadership nella Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della tappa dell’Alpe d’Huez. Vincenzo Nibali, commovente, nonostante la caduta riesce a limitare i danni ed a conservare il quarto posto. Tutto è ancora in gioco sia per il podio sia per la vittoria. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della dodicesima tappa. Classifica GENERALE Tour DE France ...

Classifica Tour de France 2018/ Geraint Thomas in maglia gialla - il focus sui giovani in corsa (12^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è oggi sulle spalle di Geraint Thomas, ma sarà dura battaglia qua come in strada con Chris Froome.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:55:00 GMT)

Tour de France : all'Alpe d'Huez altro scossone in Classifica? Uran si ritira : La dodicesima tappa del Tour de France numero 105 misura 175,5 km e porta il gruppo da Bourg Saint Maurice Les Arcs all'Alpe d'Huez. E' il secondo dei tre arrivi in salita di quest'anno, il più ...

Classifica Tour de France 2018 / La maglia gialla e le altre graduatorie (12^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è oggi sulle spalle di Geraint Thomas, ma sarà dura battaglia qua come in strada con Chris Froome.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:32:00 GMT)

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas nuova maglia gialla. 4° Vincenzo Nibali : Cambia completamente la Classifica generale del Tour de France dopo l’undicesima tappa. Dominio totale del Team Sky, con Geraint Thomas che si prende la leadership provvisoria. Chris Froome guadagna 40 secondi sui rivali diretti. Vincenzo Nibali fa fatica e limita i danni: è quarto. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine dell’undicesima tappa. CLICCA QUI PER LA Classifica GENERALE DEI FAVORITI Classifica ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : Geraint Thomas rafforza il primato - quarto Vincenzo Nibali. Valverde e Yates crollano : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato il primo scontro diretto tra i favoriti, ribaltando la classifica generale. Geraint Thomas si è preso la maglia gialla, allungando sui rivali e ora guida sul compagno di squadra di Chris Froome e su Tom Dumoulin. quarto posto per il nostro Vincenzo Nibali, seguito da Primož Roglic. Tanti uomini di classifica sono invece andati alla deriva, tra cui Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang e Adam ...

Tour de France - ecco la nuova Classifica generale : Nibali è 4° - Pozzovivo 17° e Caruso 18°. Domani l’epica Alpe d’Huez : dettagli e altimetria : Tour de France, classifica generale stravolta nel secondo tappone alpino grazie agli attacchi di Movistar, Bahrain e Dumoulin. E Domani c’è l’Alpe d’Huez Nel giorno del 104° anniversario della nascita di Gino Bartali, finalmente abbiamo assistito ad un grande spettacolo al Tour de France: una tappa corta e con tantissime salite ha fatto letteralmente “esplodere” il gruppo, tanto che i corridori sono arrivati ...

Tour de France 2018 - Thomas a La Rosiére : tappa e maglia gialla. Classifica stravolta : Geraint Thomas si aggiudica l'11esima tappa del Tour de France 2018, la Albertville-Rosière di 108 chilometri e conquista la maglia gialla. Seconda frazione alpina che fa chiarezza anche sulla ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : undicesima tappa brevissima - tre GPM per far esplodere la Classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al ...

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 11tappa - Albertville-La Rosiere - : Classifica Tour de France 2018: alla vigilia della 11tappa da Albertville a La Rosiere è ancora Van Avermaet il leader in maglia gialla.

Classifica Tour de France 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (11^ tappa - Albertville-La Rosiere) : Classifica Tour de France 2018: alla vigilia della 11^ tappa da Albertville a La Rosiere è ancora Van Avermaet il leader in maglia gialla. Sempre più consistente il vantaggio del belga. (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 06:25:00 GMT)

Tour de France 2018 - Classifica generale ben definita. La mina vagante Thomas - Landa e Nibali ben posizionati. Uran alza bandiera bianca : Dopo le prime dieci tappe la classifica generale del Tour de France 2018 si è ben definita. Il primo tappone alpino non ha portato particolari stravolgimenti, ma ha consolidato le posizioni dei favoriti, evidenziando anche qualche difficoltà di alcuni uomini di classifica. Andiamo quindi ad analizzare l’attuale classifica generale della Grande Boucle. Oggi Greg Van Avermaet con una grande azione all’attacco ha mantenuto la maglia gialla, ma è ...