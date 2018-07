Verona | Fontana | bimbo con due padri? no a utero in affitto

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Penso che la necessità, per un bambino, di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. A tal fine bene fa il Comune dia valutare l’opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica dell’inin tutte le sedi opportune, ritenendo la cosa – sia per i bambini sia per la donna – gravemente lesiva della dignità umana’”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzodopo che la Corte di appello di Venezia ha ordinato al sindaco didi riconoscere i due ‘’ di un bambino nato da maternità surrogata.L'articolocon due? no ainSPORTFAIR.