Tour de France 2018 | Geraint Thomas | “Non ho parole | una vittoria incredibile | ma

Il Tour de France si sgambetta sull'Alpe d'Huez : Lassù a poco più di duemila metri a segnare il passo c'è una croce di ferro inserita sulla sommità di un pilastrino in pietra. Sta lì dal 1900 da quando la mulattiera che portava in cima era stata sistemata, allargata, fatta strada. E' una croce piccola, quasi timorosa di occupare troppo spazio alla

Tour de France - Nibali fa chiarezza dopo la caduta : “mi fa male la schiena - vi dico cosa è successo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha spiegato cosa è accaduto durante i concitati chilometri finali della dodicesima tappa del Tour de France Il britannico Geraint Thomas vince la dodicesima tappa del Tour De France, la Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez di 175 km. La maglia gialla fa sua la tappa alpina col tempo totale di 5 ore 18’37 davanti all’olandese Tom Dumoulin, staccato di due secondi. Brutta caduta per ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “C’erano le moto - la strada era stretta e sono caduto. La gamba era ottima” : Vincenzo Nibali ha vissuto quest’oggi l’episodio più sfortunato della sua carriera. A circa 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, arrivo in salita storico del Tour de France, lo Squalo è stato fatto cadere da due moto della Gendarmeria Francese. Il 33enne messinese ha raccontato l’episodio nel dopo-tappa: “C’era Bardet davanti. La strada si stringeva, non c’erano le transenne. Ha accelerato Froome, io ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Julian Alaphilippe rafforza la maglia a pois - Pierre LaTour il miglior giovane : Non ci sono cambiamenti sostanziali nelle altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della dodicesima tappa. Julian Alaphilippe, ancora all’attacco oggi, ha aumentato ulteriormente la propria leadership nella maglia a pois. Resta poi in maglia verde Peter Sagan, mentre Pierre LaTour si difende bene in salita e rimane al comando della classifica dei giovani. CLASSIFICA A PUNTI (maglia VERDE): 1 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 339 ...

Tour de France – Mikel Landa stremato sul traguardo dell’Alpe d’Huez [VIDEO] : Mikel Landa senza forze e stremato dopo il traguardo dell’Alpe d’Huez: le immagini del corridore Movistar sono sorprendenti Il trittico delle Alpi ha fatto molte vittime al Tour de France: tanti i ritiri tra ieri e oggi, ma tantissimi sono anche i corridori che hanno stretto i denti e portato a termine queste tre faticosissime tappe che hanno lasciato il segno. Grande paura, oggi, sull’Alpe d’Huez per Vincenzo ...

Tour de France - vergogna durante la 12ª tappa : Froome spinto violentemente da uno spettatore [VIDEO] : durante la salita durissima verso il traguardo, uno spettatore si è avvicinato a Froome sferrandogli un violento spintone Comportamento vergognoso di uno spettatore durante l’ultima salita della dodicesima tappa, forse la più dura di questo Tour de France. Il Team Sky sta compiendo il massimo sforzo per avvicinarsi alla testa della corsa, Thomas e Froome pedalano a tutta forza e a pieni polmoni. Ad un certo punto, un uomo si stacca ...

Tour de France - il Team Bahrain-Merida dalla Giuria dopo il pasticcio della Gendarmerie : “devono restituirci questi secondi - come Froome nel 2016” : Tour de France, il Team Bahrain-Merida è dalla Giuria per ottenere almeno i secondi persi da Nibali sul traguardo Buttato a terra da una moto della Gendarmerie mentre inseguiva Froome nell’attacco decisivo, Nibali dopo l’arrivo ha reagito da gran signore: “sono cose che possono accadere perché c’è tanta gente e tanto pubblico” ma ha anche aggiunto di essere molto amareggiato perchè “sentivo di stare ...

Tour de France - ritiri eccellenti nel corso della dodicesima tappa : tre pezzi da novanta alzano bandiera bianca : Groenewegen, Greipel e Gaviria hanno deciso di abbandonare il Tour de France per motivi fisici, dovuti ad alcune cadute dei giorni scorsi Il Tour de France perde pezzi, in particolare i velocisti. Sono tre i ritiri pesantissimi arrivati nel corso della dodicesima tappa, che verrà ricordata soprattutto per l’impresa di Geraint Thomas sul traguardo dell’Alpe d’Huez. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Il primo ad alzare ...

