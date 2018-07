Piazza Affari | seduta euforica per Aeffe

Pesante sul mercato di Piazza Affari Mondadori : Si muove in profondo rosso il gruppo editoriale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,18% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Borse europee caute. Piazza Affari in lieve rialzo : Avvio con un timido più per Piazza Affari che nonostante non si discosti molto dai livelli della vigila, evidenzia un vantaggio rispetto al resto d'Europa che rimane sulla linea di parità. Mentre, ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su OVS : Grande giornata per il leader dell'abbigliamento in Italia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che OVS ...

Piazza Affari : spinge in avanti Sias : Prepotente rialzo per la holding , che mostra una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo ...

In flessione il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 93% - : Movimento in ribasso per il settore bancario italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha terminato la seduta a 10.056,13, in discesa di 94,12 ...