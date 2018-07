Aussie solido dopo i dati macro | ma non basta per un rialzo deciso

finanza-infograficando

(Di giovedì 19 luglio 2018) L'continua a manifestare una certa volatilità sul mercato valutario. La coppia AUD / USD comunque non s'è discostata dal range compreso tra 0,74 e 0,75, malgrado alcune notizie economiche positive per il dollaro australiano. Tuttavia quest'ultimo non è stato in grado di ottenere uno slancio contro l'omologo americano. I driver dell'Con l'ausilio de i migliori siti di trading online autorizzati vediamo il calendario economico. Nel corso della notte è stato pubblicato il rapporto sull'occupazione australiana, che ha evidenziato un aumento significativo a 50.9k rispetto al precedente dato di 13.4k (previsione 16,7k). Il tasso di disoccupazione invece è rimasto invariato - come previsto - al 5,4%. Inoltre, il rapporto sulla fiducia delle imprese trimestrali NAB è stato pubblicato con una leggera diminuzione a 7 rispetto alla precedente cifra di 8.positivi quindi, che ...