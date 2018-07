Cda della Rai | il gioco degli incastri

Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine : chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai : Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chi sono i nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tutti sono volti nuovi: per la storica dell'arte Borioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo ...

Cambio della guardia al Neuromed : de Gaetano presidente del Cda - : L'augurio ha continuato Pennelli rivolgendosi al nuovo presidente è che il nostro istituto continui ad essere non un semplice ospedale ma un tempio di scienza». Dai recenti traguardi, che hanno ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : presentato prima della Finale Mondiale? E il Cda del Real... : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Ultime notizie live. L'agente Jorge Mendes in pressing sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Intanto un video in Asia “anticipa” l'annuncio?(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 00:01:00 GMT)

Il presidente della Fondazione Cassa rappresenterà la Romagna nel Cda dell'Unibo : Ernesto Giuseppe Alfieri Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna è stato nominato nel consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna. Ernesto Giuseppe Alfieri entrerà ...

L’Editoriale Il Fatto approva il bilancio e rinnova il Cda : l’ad Cinzia Monteverdi diventa anche presidente della società : In data 10 maggio u.s. l’assemblea degli azionisti della società Editoriale Il Fatto in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 ha rinnovato per il prossimo triennio tutti i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione e, poiché la società ha deciso di avviare il processo per una possibile quotazione sul mercato borsistico italiano, ha deliberato di dare al Consiglio di Amministrazione un assetto operativo ...