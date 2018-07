Annegato nel fiume | si cerca corpo | sarebbe un giovane migrante

Milano : si tuffa nel Naviglio e muore Annegato : Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Un 28enne è morto annegato nel fiume Adda questo pomeriggio. Si è gettato nel Naviglio all'altezza di Trezzo sull'Adda (Milano), ma non sapeva nuotare. L'uomo si sarebbe tuffato intorno alle 16 per poi non riemergere più: un amico presente durante i soccorsi ha conferma