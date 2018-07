Olbia | muore schiacciato da tubi

blogo

(Di martedì 17 luglio 2018) Incidente mortale sul lavoro adove un operaio di 46 anni, Angelo Serra, è deceduto questa mattina nella zona industriale del capoluogo sardo. L'uomo secondo le prime informazioni stava scaricando deiin metallo da un camion,che dovevano servire per costruire delle impalcature quando, per cause in via di accertamento, è rimastodal carico.Immediato l'allarme lanciato dai colleghi dell'operaio che hanno subito avvisato il 118 il cui intervento non ha potuto però salvare la vita all'uomo. Serra era originario di Nulvi, in provincia di Sassari. Sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco diche stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro, per quella che è l'ennesima morte bianca (212 vittime solo nei primi tre mesi dell'anno secondo l'Inps) La settimana scorsa un giovane di 22 anni è morto nel Rione Forcella di Napoli ...