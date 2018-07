La Spagna supera l' Italia nel numero di migranti sbarcati

Migranti - i dati dell’Oim : “Da gennaio 1.443 morti nel Mediterraneo. La Spagna supera l’Italia per numero di arrivi” : Quasi 1.500 morti nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno, durante il quale la Spagna ha superato l’Italia per numero di arrivi. Lo comunica l’Organizzazione internazionale per le migrazioni rendendo noto che dall’inizio del 2018 sono 1.443 persone sono decedute mentre tentavano di raggiungere le coste europee. La rotta del Mediterraneo centrale verso l’Italia resta la più letale, con 1.104 vittime registrate da ...

L'altro 'sorpasso' : il numero di arrivi di migranti in Spagna supera quello dell'Italia : L'ondata di sbarchi ha provocato il collasso, dopo che martedì scorso era stato smantellato il centro di assistenza temporanea allestito nel palazzetto dello sport di Tarifa, che dava assistenza a ...

Migranti - la Spagna supera l'Italia per numero di arrivi - : Secondo i dati dell'Oim, le persone sbarcate nel Paese iberico dall'1 gennaio al 15 luglio 2018 sarebbero 18.016 contro i 17.827 giunti nella nostra penisola. In Andalusia, sindacati di polizia e ...

Mercedes-Benz EQC alla prova in Spagna - l’auto supera i test nel deserto Andaluso : Dopo i test invernali, Mercede Benz EQC supera anche quelli estivi in Spagna: l’auto alla prova nel deserto Andaluso “Dopo aver completato con successo i test di resistenza invernali a -35°C”, siamo fiduciosi che anche le prove in presenza di caldo torrido confermeranno che siamo perfettamente in linea con il programma previsto per l’avvio della produzione in serie”, ha dichiarato Michael Kelz, Chief Engineer EQC. La batteria di un’auto ...

Il valore della rosa della Spagna - le Furie Rosse superano il miliardo : La Spagna sta vivendo un momento complicato, dato l'esonero di Lopetegui. Ma le Furie Rosse restano tra le formazioni favorite per il titolo. L'articolo Il valore della rosa della Spagna, le Furie Rosse superano il miliardo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.