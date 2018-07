Italia | inflazione ancora in salita nel mese di giugno

Italia - accelera l'inflazione del mese di giugno : Nel mese di giugno 2018 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annua , in ...

Italia - l'inflazione accelera a maggio in scia aumento prezzi UE : l'inflazione in Italia si conferma in accelerazione a maggio , in linea con la crescita registrata dal complesso dell'Eurozona. L'Istat ha infatti indicato un aumento dello 0,3% su mese e dell'1% su ...