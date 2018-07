Salvini accusa l' Ue | se non riconosce sicuri i porti libici fa il gioco degli scafisti

Dl dignità - Di Maio e Tria 'Troveremo la manina . Mai accusato Mef o Ragioneria'. Salvini 'Boeri si dimetta se non è d accordo con la nostra ... : Nel comunicato viene poi chiarito che 'in merito alla relazione tecnica che accompagna il Dl dignità, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ritiene che le stime di fonte Inps sugli effetti delle ...

Diciotti - Boldrini accusa : "Salvini inadeguato. Grazie al Colle" : Arriva da una nota firmata dall'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, una dura critica all'operato del ministero dell'Interno nello scontro sui migranti che si trovavano a bordo della nave ...

Matteo Salvini sotto accusa al Parlamento europeo : "Censimenti Rom inaccettabili" : Dal caso Aquarius ai Rom. Matteo Salvini torna ancora una volta protagonista a Strasburgo in un dibattito dai toni accesi, con la maggioranza degli eurodeputati che lo hanno messo sotto accusa per le sue recenti dichiarazioni sui censimenti rom. Affermazioni infuocate che avevano creato anche forti malumori nella coalizione giallo-verde.Un dibattito senza risoluzione, aperto dal deputato dei Verdi Marco Affronte che ha bollato Salvini "razzista ...

Matteo Salvini - parroco lo accusa durante la messa e i fedeli lasciano la Chiesa : ... significa fare politica punto e basta. L'ha fatta, domenica mattina alla messa delle 8.30, don Federico Pompei nella piccola Chiesa di Villa Rosa, una frazione di Martinsicuro al confine tra Marche ...

Napoli - migrante accusato di terrorismo : "carabinieri invocava Salvini"/ Video - la ricostruzione di Osman : Napoli, migrante accusato di terrorismo: "carabiniere invocava Salvini". Osman Munkail ha ricostruito la vicenda che lo ha visto protagonista e che ha portato all'arresto di tre militari(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:26:00 GMT)

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

Macron accusa l’Italia sui migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...

L'accusa choc contro Salvini : "Mandante di omicidi razzisti" : L'accusa choc campeggia sui muri di Trento. L'ultima, l'ennesima, contro Matteo Salvini, ormai quotidiano bersaglio di buonisti vari pronti a processarlo. A firmarla, secondo quanto scrive il Secolo Trentino, sarebbero stati gli attivisti locali a margine di una manifestazione in opposizione alle politiche migratorie messe in campo dal ministro. Poche parole: "Salvini mandante degli omicidi razzisti".Alcuni manifestanti si erano dati ...

Latina - il clan rom Di Silvio accusato di mafia faceva campagna elettorale per il candidato di Salvini : “Ruspa!!!!! Quando torneremo al governo, raderemo al suolo uno per uno tutti ‘sti maledetti campi Rom“. Era il 2015, Matteo Salvini non era ancora il capo del Viminale, ma la sua campagna l’aveva già intrapresa da un pezzo. Forse non sapeva che diversi esponenti del gruppo etnico che da anni ha eletto a bersaglio politico hanno dato una mano alla Lega a procacciarsi voti in campagna elettorale, e non solo in qualità di ...

Aquarius. Madrid accusa Matteo Salvini : “violazione dei trattati sui diritti umani” : Bufera sul vice premier italiano. Contro il Ministro dell’Interno si scagliano sia le forze di sinistra sia le organizzazioni sociali.

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta soccorsi ai migranti. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

