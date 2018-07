Lega e M5s | il sondaggio clamoroso di Enrico Mentana | Salvini e Di Maio | plebiscito

Sondaggi politici/ Governo Conte - “promosso” l'operato complessivo dell'esecutivo M5s-Lega : Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Gianni Cuperlo al Fatto : "Il Pd cambi tutto - tranne il nome - stagione Renzi è finita. Che errore lasciare M5S alla Lega" : C'è quello che il Pd deve fare, in primis "cambiare impianto, classe dirigente e concezione del potere". C'è quello che il Pd non deve fare, "non dobbiamo chiamarci in un altro modo, abbiamo passato 20 anni a sciogliere e rifondare partiti". C'è quello che il Pd ha Fatto male, "lasciare M5S alla Lega è stato un errore incomprensibile". Gianni Cuperlo, neo componente della segreteria di Maurizio Martina, rilascia una ...

Sondaggi Politici/ Lega-M5s sfiora il 30% - Pd non cresce e Berlusconi sprofonda sotto il 10% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:12:00 GMT)

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Sondaggi Politici/ Lega al 28% - Centrodestra ’boom’ grazie a Salvini : M5s regge - stallo Pd al 18% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:17:00 GMT)

Governo : Gelmini - M5S incapace grida al complotto su dl dignità - sveglia Lega : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “ª”è lampante: M5S è incapace di governare. Il primo provvedimento, il decreto dignità, è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. Luigi Di Maio grida al complotto ma dovrebbe fare mea culpa. La Lega si svegli”¬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo ...

Tajani : "M5s e Lega non durano. Salvini torni con noi" : L'immigrazione si fronteggia con un'azione politica, con visione, con progetti. Bisogna investire in Africa, bisogna impedire che i flussi partano da lì. Tra due giorni sarò in Niger. Laggiù un piano ...

Governo - Tajani : 'M5s e Lega non durano - Salvini torni con noi' : "Questo è il Governo degli effetti speciali e delle promesse impossibili. Ma i fatti? Dove sono i fatti?". Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta il dito contro l'esecutivo ...

TERREMOTO : A VACCA - M5S - DELega TUTELA E DIGITALIZZAZIONE BENI CULTURALI : Nella precedente legislatura, già deputato per i cinquestelle, è stato nella VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Il 9 luglio scorso, in occasione della presentazione di una rassegna in ...

BERLUSCONI RILANCIA FORZA ITALIA : "EUROPA? SÌ - MA CHE CAMBI"/ Cav - "Governo M5s-Lega? Confuso" : BERLUSCONI contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con FORZA ITALIA alle elezioni europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Decreto sisma - nulla cambia : il governo M5S – Lega boccia tutte le richieste dei terremotati : Momentaneamente bocciate le richieste presentate dai terremotati del Centro Italia al nuovo esecutivo: pochissime, e minime, le modifiche apposte dal governo Conte all'ultimo Decreto presentato da Gentiloni. Del reddito di cratere e di una massiccia semplificazione burocratica nessuna traccia.Continua a leggere