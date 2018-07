Mondiali | la Francia è campione del mondo Croazia battuta 4 a 2 I gol e i protagonisti

Mondiali - la vittoria finale alla Francia : Nella finale giocata allo stadio Luzhniki di Mosca, la Francia ha conquistato il suo secondo titolo mondiale

Albo d’oro Mondiali - la classifica della Nazioni vincitrici : bis della Francia. Brasile in testa con 5 trionfi - l’Italia insegue a 4 : La Francia ha vinto i Mondiali 2018 sconfiggendo la Croazia nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. I transalpini hanno così conquistato il secondo titolo iridato della loro storia dopo quello di 20 anni fa in casa e hanno spento i sogni di gloria dei balcanici: Didier Deschamps ha firmato la doppietta dopo aver già trionfato da calciatori, oggi si è imposto da allenatore. Il Brasile, quest’anno uscito ai quarti di finale per ...

Pagelle Francia-Croazia 4-2 - Finale Mondiali 2018 : Mbappé incontenibile - Pogba si consacra. Non basta un super Perisic : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia La Francia è campione del mondo! I “galletti” schiantano la Croazia per 4-2 al termine di una Finale ricca di gol ed errori. Dopo un primo tempo nel quale la squadra di Deschamps passa due volte in vantaggio (prima con un autorete di Mandzukic, quindi con un calcio di rigore di Griezmann) tra il bellissimo gol di Perisic, nel secondo tempo succede di tutto. Pogba e Mbappè portano sul ...

La Francia ha vinto i Mondiali 2018 : Parte bene la Croazia, ma è la Francia a sbloccare la partita al 18’ grazie a un autogol, una deviazione della punizione di Griezmann da parte di Mandzukic; dieci minuti più tardi il pareggio con un gran sinistro di Perisic dal limite dell’area. Fino a questo punto, tutto è equilibrato e la partita totalmente aperta. Al 38’ rigore per la Francia. Per decretarlo l’arbitro ferma il gioco e studia attentamente al Var il colpo di mano di Perisic, ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia è campione del mondo : le FOTO più belle del match contro la Croazia : Francia-Croazia: nella gallery le FOTO più belle del match che incorona i Bleus campioni del mondo E’ la Francia il nuovo campione del mondo di calcio! I Bleus hanno battuto, questo pomeriggio, nella finale dei Mondiali di Russia 2018, la Croazia, col punteggio di 4-2. Un match entusiasmante, che ha premiato la squadra più forte al mondo, che ha dimostrato di meritarsi questo titolo sin dalle prime fasi della competizione. Nella ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia è sul tetto del mondo : il sogno Croato s’infrange sul talento di Mbappè e Pogba : Mondiali Russia 2018, Francia vittoriosa al termine di una gara ricca di pathos decisa dal talento degli uomini di Deschamps: Pogba e Mbappè eroi nazionali La Francia è campione del mondo. Vent’anni dopo il successo casalingo del ’98, i Galletti tornano sul tetto del mondo a Russia 2018. I paragoni in terra francese già si sprecano. Dai talenti vintage Zidane, Desailly, Barthez, Blanc e Djorkaeff, ai nuovi eroi acclamati da un ...

Mondiali 2018 - Francia campione (4-2) : 18.54 Francia sul tetto del mondo. I 'Bleus' battono 4-2 la Croazia a Mosca e conquistano il titolo per la seconda volta Nel 1998 il ct Deschamps era capitano.I croati sono arrivati stanchi in finale. Al 18' punizione (dubbia) di Griezmann, Madzukic di testa infila la propria porta. Pari di Perisic con un sinistro di potenza (28'). Var protagonista al 38': l'arbitro Pitana concede rigore alla Francia per mano di Perisic,Griezmann trasforma. ...

Vogliamo che il mondo intero ci guardi giocare. Sarà un momento che abbiamo meritato, e il match più importante della nostra vita. Spero che domenica sera ci siano 4 milioni di croati che festeggiano

VIDEO Magia di Pogba - gol da urlo in Francia-Croazia : sinistro dal limite - 3-1 nella Finale dei Mondiali : Pobga ha segnato un gol meraviglioso in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. La partita è sul 2-1 per i Galletti ma ci pensa l’ex giocatore della Juventus a inventarsi una rete incredibile in coda a un’azione da campione di Mbappé. Il suo destro dal limite viene murato, sulla ribattuta allora va col sinistro e la piazza portando i transalpini sul 3-1. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba, il 3-1 di ...

Mondiali 2018 - invasione di campo nella finale Francia - Croazia : Due persone sono corse in campo durante il secondo tempo di Francia - Croazia. finale dei Mondiali 2018. Intorno al 10' della ripresa, sul 2-1 per i Bleus, due persone hanno invaso il campo di gioco inseguite da un nugolo di steward.