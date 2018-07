Trump incontra Theresa May | la protesta dei cittadini | un baby Presidente gonfiabile vola

Trump incontra Merkel : "Relazioni eccezionali con la Germania" : A porte chiuse il breve incontro bilaterale a margine del summit Nato tenutosi tra Donald Trump e Angela Merkel.

Conte incontra Trump. Ecco assonanze e divergenze tra Italia e Usa : ... soprattutto per come sono oggi interpretati dal presidente Trump, : l'export Italiano è la spina dorsale della nostra economia, che dunque sarebbe fortemente danneggiata da un'estesa guerra dei dazi.

Thomas Markle : «Perché la regina vuole incontrare Trump e non me?» : Thomas Markle alza il tiro. Dopo l’intervista a Good Morning Britain (durante la quale ha raccontato come Harry gli avesse chiesto la mano di Meghan e le – (molto) presunte – opinioni del principe su Brexit e Donald Trump), il padre della neo duchessa di Sussex è tornato all’attacco, concentrandosi stavolta su Sua Maestà. E confermando la predisposizione a voler lavare «i panni sporchi» in pubblico. LEGGI ANCHEMeghan ...

Letizia di Spagna incontra Melania Trump. Ed è più «Barbie style» di lei : Da «sarà solo una bella statuina» a «ci mancava una Barbie alla Casa Bianca»: la gamma di commenti che ha preceduto l’arrivo di Melania Trump alla White House, al fianco del marito Presidente Donald, ormai un anno e mezzo fa, era più o meno questa. LEGGI ANCHEMelania Trump vs Brigitte Macron: uno a zero, palla al centro Il passato da modella e un aspetto decisamente lontano anni luce da quello cui ci avevano abituato First Lady del passato ...

DeMa : 'Kim e Trump si incontrano - io e De Luca no. Pronto da subito' : 'Mi sembra assurdo che sono riusciti a incontrarsi Trump e Kim Jong-Un e non riusciamo a incontrarci io e De Luca. Io sono Pronto a farlo anche subito'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de ...

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - incontrarsi e dirsi banalità. Poi negoziare sul serio : Saranno pure diventati i migliori amici di questo mondo, il leader del Mondo libero e il dittatore alla terza generazione dell’unica dinastia comunista. Ma, poiché fidarsi è bene e non fidarsi è meglio – detto che appartiene alla saggezza universale -, il presidente nordcoreano Kim Jong-un, prima di firmare il documento conclusivo dello “storico Vertice” con il presidente americano Donald Trump, s’è ben premurato di fare controllare da un agente ...

Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, e poi sono iniziate le riunioni: le notizie, man mano che arrivano The post Donald Trump e Kim jong-un si stanno incontrando a Singapore appeared first on Il Post.

Putin - pronto ad incontrare Trump quando Usa pronti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Putin è pronto a incontrare Trump : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli incontri con Donald Trump a margine dei summit internazionali sono stati "utili" ma che ora servono veri negoziati. "Trump - ha detto in un'intervista a Rossiya-1 - sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale: migliorare i rapporti con la Russia era una di queste. Io spero che accada e noi siamo pronti: ora la palla è nella metà campo americana".Su un possibile faccia ...

Corea del Nord - Trump incontra Kim Jong-Un/ Ultime notizie - "Ci vediamo il 12 giugno a Singapore" : Corea del Nord, Trump incontra Kim Jong-Un: "Ci vediamo il 12 giugno", si terrà a Singapore l'atteso vertice tra i leader di Usa e Pyongyang. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Trump incontra Kim : ma niente Corea - è la diva Kardashian : NEW YORK - Trump incontra Kim. Finalmente, verrebbe da pensare. Peccato che si tratti ?soltanto? di una dell?interminabile schiera di sorelle più famose d?America: Kim...