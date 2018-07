Il Foglio | Casalino | solo una battuta | credo nella libertà di stampa Ma scoppia il caso

rainews

: ++ Il Foglio:Casalino,solo battuta,credo liberta' stampa ++ Casalino fa ridere sempre, tranne quando dice di fare le battute - SalvatoreMerlo : ++ Il Foglio:Casalino,solo battuta,credo liberta' stampa ++ Casalino fa ridere sempre, tranne quando dice di fare le battute - AndreaRomano9 : Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio gialloverde, al giornalista del @ilfoglio_it @SalvatoreMerlo… - davidallegranti : C’è un clima niente male. Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte dice: «Adesso che… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Le reazioni Immediate le reazioni del mondo politico, quasi tutte in difesa del quotidiano. E interviene anche la Fnsi: "Non stupisce che il portavoce di Palazzo Chigi Roccoauspichi la ...