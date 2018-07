Fortnite | Stagione 5 | tutte le novità | un nuovo mezzo di trasporto e portali dimensionali

Tutti i problemi di Fortnite Stagione 5 - a quando la risoluzione? : Fortnite sta facendo i conti con nuovi problemi su PS4 proprio in queste ore. Per molti parte degli utenti infatti è impossibile utilizzare la chat vocale e creare party, ma non non riescono nemmeno a riunirsi in squadre. I nuovi problemi sono arrivati subito dopo l’uscita della Stagione 5 del 12 luglio, che ha introdotto nel gioco tanti nuovi contenuti: A questo inditrizzo trovate tutte le novità della Stagione 5 di Fortnite, sia per Battaglia ...

Novità Fortnite Stagione 5 : cosa aspettarsi : Arriverà per esempio la sfida Salva il Mondo in cui dovremo reclutare una squadra per salvare il mondo dall'invasione di un'orda di Abietti. Ad aiutarci ci saranno anche dei personaggi speciali: gli ...

Il mondo parallelo di Fortnite (dove è iniziata la stagione 5) : Ieri, mentre in Italia il ministro dell’Interno bloccava una nave carica di migranti a Trapani manco fosse un magistrato; e mentre il presidente degli Stati Uniti trattava i suoi alleati come un ispettore del fisco; e mentre gli appassionati di calcio di tutto il mondo discutevano su chi tifare Francia o Croazia nella finale di domenica; per oltre centotrentamilioni di persone, soprattutto adolescenti ma non solo, quasi tutti abitanti ...

Fortnite : come cambia la mappa con l'arrivo della Stagione 5? Un video ce lo mostra : Se negli ultimi giorni foste rimasti intrappolati in un'isola deserta, con molta probabilità non saprete ancora che questa mattina è iniziata ufficialmente la Stagione 5 di Fortnite, che introduce tante fresche novità al Battle Royale sviluppato da Epic Games.Sono tantissimi i nuovi contenuti come skin, oggetti di raccolta e deltaplani che fanno il loro debutto a partire da oggi, ma una delle novità più consistenti riguarda la mappa del gioco, ...

Epic Games svela Fortnite Stagione 5 : Pass Battaglia e tutte le novità : Fortnite ha dato il via alla Stagione 5 con nuovi contenuti carichi di sorprese per la Battaglia Reale. Epic Games ha prima svelato le immagini teaser per la Stagione 5 e finalmente sono stati confermati tutti i dettagli trapelati nel corso degli ultimi giorni. Di seguito vi proponiamo tutte le novità dalla Stagione 5 di Fortnite. Pass Battaglia, veicoli e bilanciamento delle armi Non poteva mancare un nuovo Battle Pass che può essere ...

Tornano online i server di Fortnite : parte ufficialmente la Stagione 5 : Come vi avevamo riportato questa mattina, i server di Fortnite sono andati offline per permettere la manutenzione in vista dell'arrivo della quinta Stagione. Ora ci siamo, i server sono tornati online e, quindi, la Stagione 5 è ufficialmente partita. Il periodo di manutenzione è durato meno del previsto e da questo momento potete partecipare alla nuova Stagione con tutte le novità che sono state apportate con l'update 5.00, nuove aree, il nuovo ...

Fortnite - ecco tutte le novità della Stagione 5! : Eroi del Selvaggio West, Salva il Mondo, Monta in sella con i nuovi Eroi del Selvaggio West , disponibili per tutta la durata dell'evento Road Trip. Armi ad avancarica, Salva il mondo, Volano ...

Epic Games svela le novità dell'aggiornamento di Fortnite che segna l'inizio della Stagione 5 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan del popolare Fortnite, perché da oggi parte la nuova Stagione 5. La quinta Stagione viene accompagnata dal nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità. Il changelog completo è visibile sul sito ufficiale di Fortnite.Come segnalano i colleghi di VG247, l'update 5.00 introduce un nuovo bioma desertico e le nuove aree Paradise Palms e Lazy Links, oltre ad altre location più piccole senza ...

Fortnite : spuntano le possibili nuove skin in arrivo con la Stagione 5 : Ci siamo! Oggi, 12 luglio, finalmente prenderà il via la Stagione 5 del popolare Fortnite e, a quanto pare, in rete sarebbero già compare le prime nuove skin ufficiali.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, nella dashboard di Xbox One è comparso un banner pubblicitario che avrebbe svelato 3 skin. Per quanto riguarda la prima, si tratterebbe di una conferma, in quanto viene evidenziato un eroe con una maschera simile a quella di Kitsune ...

I server di Fortnite a breve offline : arriva la Stagione 5 : Dopo l'ultimissima immagine riguardante la Stagione 5 che preannunciava una imminente collisione/scontro tra mondi e tantissimi indizi sparsi da Epic nel corso delle ultime settimane, nella giornata di oggi tutti i giocatori di Fortnite avranno finalmente delle risposte e sapranno cosa aspettarsi da questa nuova Stagione.Come annunciato da Epic attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco, alle 10:00 ore italiane i server del titolo saranno ...

Problemi Fortnite al 12 luglio : arriva la Stagione 5 - note della patch e novità : Ci siamo, la Stagione 5 di Fortnite sta per cominciare. Ma prima ci saranno i soliti Problemi, come ha segnalato la stessa Epic Games, che ha pubblicato inoltre l'ultimo teaser della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. Dopo la maschera di Kitsune o Bastet e l'ascia vichinga, l'ultimo teaser anticipa una frase che apre diversi scenari: "I mondi si scontreranno. Domani". Parliamo quindi di un grande evento per questa Stagione che si ...

Fortnite : l'ultima immagine promozionale della Stagione 5 anticipa uno scontro tra mondi : Domani si aprirà ufficialmente la Stagione 5 di Fortnite, e solo qualche minuto fa Epic Games ha pubblicato un'ultima immagine promozionale che questa volta fornisce un chiaro indizio sul tema della nuova Stagione dell'acclamato Battle Royale.Nei giorni scorsi, nel profilo Twitter di Fortnite, erano infatti apparse due immagini, una raffigurante una maschera dai connotati felini e un'altra in cui potevamo ammirare una bellissima ascia. ...

Fortnite : spunta una nuova immagine teaser dedicata alla Stagione 5 : Il 12 luglio inizierà finalmente la Stagione 5 di Fortnite, ma al momento ancora nessuno sa cosa bisognerà aspettarsi. In rete circolano vari indizi sui possibili contenuti che, probabilmente, saranno legati a un'epoca passata, ma non avendo conferme da parte di Epic Games non possiamo esserne certi.In vista dell'arrivo della quinta Stagione, ecco che proprio Epic pubblica una nuova immagine ufficiale, dopo quella condivisa ieri. Questa volta, ...

Due teorie sulla maschera in Fortnite Stagione 5 - significati e ipotesi : Da qualche ora gli sviluppatori di Fortnite, Epic Games, hanno pubblicato la prima immagine teaser della Stagione 5. Come potete vedere si tratta di una maschera e uno dei suoi occhi rappresenta uno squarcio che tutti i giocatori conoscono, quello che si è aperto nei cieli del gioco dopo il lancio del missile. Ora, non si conosce ufficialmente il significato di questa maschera, quindi sono cominciate ad emergere diverse teorie, alcune più ...