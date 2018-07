Ricerca | precariato e poche tutele | la dura vita delle mamme in camice

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 luglio 2018) Giusi, 38 anni e due figlie. Professione:trice. Per amore del laboratorio ha lasciato la sua Messina dopo la laurea in Farmacia nel 2004. Oggi lavora all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e si è guadagnata un assegno di tipo A all’università degli Studi del capoluogo lombardo. Di recente ha vinto il Bando giovanitori della Fondazione Cariplo. Le regole per presentare domanda prevedono che i candidati debbano aver finito il Phd (dottorato di) da un minimo di 2 a un massimo di 7 anni. Per Giusi Caldieri era passato più tempo, ma una clausola del bando dà la possibilità di capitalizzare gli anni di maternità (fino a 18 mesi per bambino) prorogando i termini, e quindi ha potuto partecipare. Si tratta di un criterio introdotto nel 2015, allora inedito in Italia e ancora poco diffuso, mutuato dall’European Research Council (Erc). “Mi ...