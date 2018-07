Lutto nello spettacolo italiano | è morta mentre era in vacanza con i figli Addio a un

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) Era una vera artista ma ha lasciato questa terra. Enorme la tristezza di tutti che non erano pronti a doverle dire. Èa Siracusa, a 86 anni, Lidia Togni, la signora del circo. “La sua era una missione specifica – ha fatto sapere la famiglia Togni Canestrelli – quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, che avrà un seguito con i suoiDavide, Liviana e Vinicio”. Nata a Ragusa nel 1932, Lidia eraa di Ugo Togni, che, con i fratelli Ferdinando ed Ercole aveva fondato e gestito il “Circo Nazionale Togni”. Lidia era una vera artista – trapezista e cavallerizza – conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Lidia Togni aveva sposato l’addestratore Riccardo Canestrelli e, come vuole la tradizione del circo la cerimonia si era svolta sotto un tendone. Da Canestrelli, che nel tempo si affermò come uno ...