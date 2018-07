Incendi | vasto rogo di sterpaglie a Roma | paura tra i residenti

Macerata - vasto Incendio alla Orim : fiamme alte 10 metri. Piediripa invasa dal fumo : Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla ditta che smaltisce rifiuti speciali, poi evacuata così come gli uffici nelle vicinanze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il sindaco Carancini su Facebook: "Non uscite di casa". Intorno alle 20 l'incendio è stato domato.Continua a leggere

Usa : California - Incendio vasto tre volte San Francisco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vasto Incendio in via Gegni : Falchi e vigili del fuoco al lavoro : Vasto incendio mentre scriviamo tra via Gegni e via Sibilla Aleramo a Fondi. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei Falchi che stanno domando le fiamme per evitare che raggiungano le ...

Arese - vasto Incendio in una palazzina di tre piani : Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani Continua a leggere L'articolo Arese, vasto incendio in una palazzina di tre piani proviene da NewsGo.

Arese - vasto Incendio in una palazzina di tre piani : Un incendio è scoppiato venerdì sera in una palazzina di tre piani di Arese, alle porte di Milano. Le fiamme hanno inghiottito la parte alta della palazzina, dove vivono diverse famiglie. Sono ...

Iran - vasto Incendio in un centro commerciale di Teheran : Iran, vasto incendio in un centro commerciale di Teheran Iran, vasto incendio in un centro commerciale di Teheran Continua a leggere L'articolo Iran, vasto incendio in un centro commerciale di Teheran proviene da NewsGo.

Iran - vasto Incendio in un centro commerciale di Teheran : Un vasto incendio è divampato martedì sera nel centro commerciale Amirkabir nel centro di Teheran e in breve tempo le fiamme hanno raggiunto altri negozi e un hotel nelle vicinanze. Tre vigili del ...

Vasto Incendio nella zona industriale : città invasa dal fumo e dalla cenere : BRINDISI - E' stata a lungo visibile in tutta la città l'impressionante colonna di fumo nero provocata da un Vasto incendio di sterpaglie e canneti che intorno alle ore 17 di oggi , 9 giugno, si è ...

Scicli - vasto Incendio in contrada Pisciotto a Sampieri : Un grosso incendio è divampato stamattina intorno alle ore 11 in contrada Pisciotto a Sampieri, frazione di Scicli. Sul posto i vigili del fuoco

Scicli - vasto Incendio in contrada Pisciotto a Sampieri : Un grosso incendio è divampato stamattina intorno alle ore 11 in contrada Pisciotto a Sampieri, frazione di Scicli. Sul posto i vigili del fuoco

Verona : vasto Incendio divampa in colorificio - in corso spegnimento focolai : Verona, 14 mag. (AdnKronos) - Dalle 14.20, i vigili del fuoco sono impegnati in via Quaiotto ad Oppeano (VR) per lo spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di un colorificio di circa 2000 mq. Le squadre intervenute da Verona e Rovigo con 9 mezzi antincendio pesanti, tra cui 4 autopomp