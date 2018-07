Soldado | dopo Sicario il caos esplode su ogni fronte e la guerra sarà contro tutti

ilfattoquotidiano

: Dopo aver sterminato mezzo Universo Cinematografico Marvel in #AvengersInfinityWar, #JoshBrolin torna al cinema (e… - myredcarpetITA : Dopo aver sterminato mezzo Universo Cinematografico Marvel in #AvengersInfinityWar, #JoshBrolin torna al cinema (e… - italianaradio1 : Soldado: il nuovo trailer ufficiale italiano del film di Stefano Sollima Dopo il successo di A.C.A.B., Gomorra – la… - LuceValerio : RT @01Distribution: Nella guerra al narcotraffico non ci sono regole. Non ci sono confini. Dopo #Gomorra e #Suburra, #StefanoSollima debut… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) L’anarchia di frontiera, la criminalità globalizzata, l’umanità come merce di scambio. Insalta tutto, l’unica regola a persistere è ilsu, polvere sottile e ancor più letale della coca che qui viene a rarefarsi. Forte di 20 milioni di dollari in tre giorni al botteghino Usa dove è uscito il 29 giugno, Stefano Sollima conferma di avere i numeri da giocarsi a Hollywood e si propone come ottimo timoniere del sequel di, uno dei possenti tasselli nella filmografia di Denis Villeneuve. Alla base resta uno sceneggiatore dal pedigree inconfondibile, Taylor Sheridan, capace di amplificare gli action thriller in drammi esistenziali. Ma serve subito chiarirsi le idee:non è solo il seguito dima è anche il capitolo intermedio di un’annunciata (o almeno evidente) trilogia, e dunque non solo esiste in quanto erede del predecessore ma si porta addosso ...