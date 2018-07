Maltempo | pubblicato il Report sugli eventi 2017 in Alto Adige

meteoweb.eu

: Un nuovo post (Maltempo Torino, temporale allaga sottopasso: uomo muore annegato) è stato pubblicato su Playhitmusi… - Noovyis : Un nuovo post (Maltempo Torino, temporale allaga sottopasso: uomo muore annegato) è stato pubblicato su Playhitmusi… - Noovyis : Un nuovo post (Cagliari, maltempo improvviso e decine di chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna) è s… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Sul territorioatesino si verificano ogni annonaturali di vario genere: alluvioni, frane, valanghe, incendi, piccoli fenomeni sismici. Dopo ogni evento i tecnici provinciali provvedono a rilevare sul campo, anche mediante documentazione fotografica e cartografica, i principali fenomeni e i danni provocati. Tutte queste informazioni vengono archiviate nelle banche dati dell’amministrazione provinciale: alluvioni e valanghe sono di competenza dell’Agenzia per la Protezione civile, frane e crolli vengono censiti dall’Ufficio Geologia e prove materiali, mentre il rilevamento degli incendi boschivi è compito della Ripartizione Foreste. La raccolta e l’analisi di questi dati sono fondamentali per definire le strategie di mitigazione dei rischi naturali. Ogni anno gli enti provinciali condividono quindi i dati ed il proprio know-how per produrre unpericoli ...