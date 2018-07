Mattarella | serve indipendenza Lettonia

Mattarella dà ragione a Salvini "Europa non lasci sola l'Italia" Migranti - 'serve un patto mondiale' : Il capo dello Stato: "L'Ue sia unita, non lasci responsabilità solo ai Paesi di primo ingresso". Mattarella dàà ragione a Salvini e... Segui su affaritaliani.it

Mattarella - serve stabilità finanziaria : ANSA, - ROMA, 7 GIU - "Il contributo che date alla stabilità finanziaria, elemento prezioso per il risparmio degli italiani e dell'intero nostro paese, anche nella vostra qualità di investitore di ...

Mattarella : "Per pace e benessere serve collaborazione" : La lunga giornata del Presidente Sergio Mattarella non è ancora terminata. Dopo aver preso parte, da protagonista, alla cerimonia di giuramento del nuovo Governo, il Presidente ha parlato poco prima dell'inizio del concerto organizzato in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano. Mattarella ha ricordato che "la Repubblica italiana persegue la pace" come previsto dalla Costituzione. L'obiettivo della pace e del ...

Governo - CEI : vicinanza a Mattarella - serve sussulto di dignità : Città del Vaticano, 28 mag. , askanews, 'Ognuno cerca di motivare le proprie ragioni, ma alla fine si rischia che a pagare il prezzo più alto sia quel popolo in nome del quale tanti parlano'. Lo dice ...

Governo M5s-Lega - Mattarella chiuda la telenovela su Conte. Serve un governo - non il gossip : Se, come pare probabile, oggi Sergio Mattarella darà mandato a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo, si chiuderà la telenovela degli ultimi giorni, che ha riempito intere pagine di giornali e decine di ore di talk show televisivi, basata sul nulla. Beninteso, non metto certo in dubbio che essere generosi nella scrittura del proprio curriculum non sia un problema serio. Ma non per l’Italia. Non lo è mai stato. Né per i ministri che avevano ...

Mattarella : 'Contro le mafie serve ulteriore impegno' : "Il 23 maggio è una data che non si può dimenticare, viene ricordata ogni anno come la data del vile attentato di Capaci. Da allora si è sviluppato un movimento di reazione civile prezioso e ...

L'elefantino Ferrara scatenato contro Mattarella : "Così il Quirinale non serve! Bisogna abolire la carica visto che la carica si è ... : Ha dato due incarichi puramente simbolici e senza senso e senza direzione politica al presidente del Senato e al presidente della Camera. Poi all'estremo limite delle cose, per paura del voto, con la ...

GOVERNO LEGA-M5S - SERVE TEMPO A SALVINI E DI MAIO/ Consultazioni Mattarella : premier - nessun nome al Quirinale : GOVERNO, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità", ma Di MAIO smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "SERVE ancora TEMPO"

Ue - Mattarella : 'mondo turbato - mai come oggi serve unire' : ... l'uno dell'altro' - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Fiesole alla conferenza "The state of the Union" fa un richiamo all'unità in Europa: "Nel turbamento del mondo, ...

Governo - Salvini : “Abbiamo chiesto tempo a Mattarella e ce l’ha concesso. Vediamo se serve o se si va al voto” : Matteo Salvini, dopo l’incontro con Luigi di Maio e la richiesta al Colle di ulteriori ventiquattro ore, lascia la camera dei Deputati, da una uscita secondaria: “Entro domani conto di dirvi qualcosa. Non ho sentito Berlusconi nelle ultime ventiquattro ore. Abbiamo chiesto un attimo di tempo, il presidente Mattarella ce lo ha concesso gentilmente. Vediamo se serve o se si va al voto”. Reazioni contrastanti da Forza Italia: ...

Mattarella : «Io arbitro - serve correttezza dei giocatori» L’incontro con Juve e Milan : Il presidente della Repubblica riceve al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia e si paragona a un direttore di gara, che ha bisogno della correttezza dei calciatori in campo per svolgere al meglio il suo ruolo

Governo - Mattarella : “Io come un arbitro imparziale - ma serve correttezza da parte dei giocatori” : “Quando sono stato eletto dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato a un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che l’arbitro deve essere aiutato dai giocatori: è seguito un altro applauso, con un po’ di sorpresa, ma un arbitro può condurre bene la partita se ha un certo aiuto di correttezza dai giocatori”. A dirlo il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricevendo i giocatori della Juve e del ...