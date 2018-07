Golf – La prima volta non si scorda mai | le emozioni di Francesco Molinari dopo il

Golf – HNA Open de France : Kinhult difende la prima posizione - fuori dalla top 30 tutti gli azzurri : Il giovane svedese dovrà fronteggiare nel giro finale Wood, Garcia, Rahm e Thomas Lo svedese Marcus Kinhult ha mantenuto la leadership con 203 (71 65 67, -10) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ospiterà la prossima Ryder Cup (28-30 settembre). Sono ...

Golf - US Open 2018 - Justin Rose : “Amo questa posizione prima del round decisivo. Ho le mie chance” : Emozioni a non finire sul percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti), teatro degli accesissimi US Open 2018. Sarà un ultimo round non per deboli di cuore con 16 Golfisti racchiusi in soli 5 colpi. Nessun uomo sotto il par, a testimonianza delle difficoltà del percorso e delle condizioni di gioco. Justin Rose è carico in vista dell’ultima apparizione prima del rompete le righe. L’inglese ...

Vela – Rolex Giraglia 2018 : Eolo capriccioso nella prima giornata di regate nel Golfo di Saint Tropez : Solo i grandi Wally 100 hanno concluso la prova di giornata. regate annullate per le altre Classi nel secondo giorno delle prove costiere La Rolex Giraglia prosegue anche domani, con la terza e ultima giornata di prove inshore e la concentrazione in salita – soprattutto verso i modelli meteorologici – in vista della partenza della ‘lunga’ di mercoledì 13. L’unica Classe che è riuscita a ‘portarsi a casa’ una prova è stata quella dei grandi ...

Margaret e Ojalà II vincono la prima edizione di “Le Vele d’Epoca nel Golfo” [FOTO] : 1/8 ...

Vele d’epoca nel Golfo – Margaret e Ojalà si aggiudicano la prima edizione : Margaret e Ojalà vincono la prima edizione di “Vele d’epoca nel Golfo” Il 10 giugno 2018 le imbarcazioni Ojalà II e Margaret si sono aggiudicate la vittoria rispettivamente nelle categorie Yachts Classici e Yachts d’epoca in occasione della prima edizione di “Le Vele d’epoca nel Golfo”, evento organizzato dall’AIVE e sponsorizzato per la prima volta dalla manifattura dell’alta orologeria francese Michel Herbelin – Chronos ...

Calcio - Finale Playoff Prima Categoria. Dianese & Golfo-Isolese vale una stagione : a Quiliano ci si gioca tutto - ore 17.00 - : ... campionato poi vinto dal Canaletto, e che parte con l'etichetta di squadra difficile: potrete seguire la web cronaca della Finale su rivierasport.it

Golf - PGA Tour 2018 : Aaron Wise raggiunge Marc Leishman al comando dell’AT&T Byron Nelson prima del round decisivo : L’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con un duo al comando della leaderboard. La kermesse del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti) vede infatti in vetta alla classifica l’australiano Marc Leishman e l’americano Aaron Wise, entrambi con lo score di -17 (196 colpi). Quest’ultimo grazie al -3 del ...