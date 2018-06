Milan-Uefa | ecco la sentenza | una stagione senza coppe europee Il club fa ricorso al Tas

Il Milan dopo l'esclusione dall'Europa : 'Confidiamo in sollecita revisione provvedimento Uefa' : Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, confidando in ...

Milan squalificato dall'Europa per un anno/ I rossoneri fanno ricorso al Tas dopo sentenza Uefa : Milan , sentenza Uefa , un anno di squalifica dall’Europa o due? Il comunicato ufficiale manda in tilt i giornali. E' arrivata poco fa la decisione da parte della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Il Milan è stato escluso dalle coppe europee dalla UEFA : Per aver violato le norme del Fair play finanziario dal 2014 al 2017: la società ha annunciato che farà ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport The post Il Milan è stato escluso dalle coppe europee dalla UEFA appeared first on Il Post.