Mondiali Russia 2018 | l’Uruguay si “prende” il girone A | Russia sconfitta e ridimensionata

(Di lunedì 25 giugno 2018), Uruguay agli ottavi da prima classificata nelA, seconda ladavanti all’Arabia Saudita ed alla delusione Egitto, finalmente i primi verdetti. IlA è ufficialmente terminato, con l’Uruguay che ha ottenuto il primato nonostante non stia convincendo sino in fondo. Oggi contro laè arrivata una vittoria agevole per 3-0, condizionata dalle ‘solite’ sviste di Akinfeev ed anche dall’espulsione di Smolnikov dopo soli ’36 minuti. Suarez sta ritrovando la confidenza col gol dopo una prima gara disastrosa, Cavani ha timbrato contro i russi e l’Uruguay può essere senz’altro squadra temibile agli ottavi, sopratutto con questo nuovo 3-5-2 che sembra dare maggiori certezze in mediana. Ladal canto suo supera ilda seconda, con le proprie certezze leggermente messe a ...

Mondiali 2018 - Uruguay da urlo : netto successo contro la Russia e primo posto del girone : Arabia Saudita all'ultimo respiro contro l'Egitto [FOTO e TABELLONE]

Pagelle Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : 3-0. Suarez e Laxalt fanno ammattire i padroni di casa - con Smolnikov che rovina tutto : L'Uruguay non lascia scampo alla Russia con un netto 3-0 e vince a punteggio pieno il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. La Celeste chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Suarez, su punizione dal limite, e di Laxalt, gentilmente aiutato da una netta deviazione di Cheryshev. Il match, già in salita per i padroni di casa, è stato messo in ghiaccio dall'espulsione di Smolnikov al 36'pt. La ripresa ...

L'Uruguay ha vinto il girone A dei Mondiali - la Russia ha passato il turno come seconda in classifica : L'Uruguay ha battuto per 3-0 la Russia e così facendo ha ottenuto il primo posto nel girone A dei Mondiali di calcio: accederà quindi agli ottavi di finale del torneo proprio insieme alla Russia, che aveva vinto le due partite The post L'Uruguay ha vinto il girone A dei Mondiali, la Russia ha passato il turno come seconda in classifica appeared first on Il Post.

Mondiali Russia - molestatore tenta di baciare la cronista in diretta. La reazione della donna è esemeplare : Ancora un caso di molestie in diretta dai Mondiali di calcio in Russia. Un uomo tenta di baciare la giornalista Julia Guimarães del gruppo Globo mentre era in diretta prima di Giappone – Senegal. La reazione della donna non si è fatta attendere. Si è scansata e ha rimesso in riga l'uomo, chiedendo rispetto. L'articolo Mondiali Russia, molestatore tenta di baciare la cronista in diretta. La reazione della donna è esemeplare proviene ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro degli ottavi di finale : Al termine del Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, comincia a delinearsi il Tabellone degli ottavi di finale Cala il sipario sul Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, l'Uruguay stende la Russia e si prende il primo posto, condannando i padroni di casa alla parte bassa del Tabellone. Nell'altro incontro, invece, Egitto e Arabia Saudita non vanno oltre l'1-1, chiudendo dunque con un punto ciascuno. Cominciano a questo punto a ...

Mondiali Russia 2018 – Egitto eliminato - ma i faraoni si consolano con Zayneb : la Venere del deserto [GALLERY] : Zayneb Azzam, la… piacevole consolazione dell'Egitto dopo l'eliminazione dai Mondiali di Russia 2018: nella gallery la modella egiziana in tutta la sua bellezza Bella da mozzare il fiato, Zayneb Azzam è la tifosa egiziana più affascinante che ci sia. Nota modella, Zayneb vanta 201mila follower su Instagram, che la seguono per la sua infinita bellezza e per i suoi scatti da incanto, che non superano mai il limite della ...