Matteo Renzi | il sondaggio che lo gela | il suo partito vale il 4 per cento

Ballottaggi - Andrea Marcucci (Pd) : "Matteo Renzi non c'entra - perdiamo perché tutti si alleano contro di noi" : Il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Andrea Marcucci, commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative, intervistato da Fanpage.it: "Si è saldata un'alleanza di tutti i partiti contro i candidati del Pd. Di questo turno amministrativo Renzi non è certo responsabile, le cause e le responsabilità penso siano più profonde e radicate nel tempo".

Matteo Renzi su Twitter : "Dopo la sconfitta riprendo la leadership del Pd". Ma è una bufala : In queste ore sta circolando una foto falsa che riprenderebbe un tweet di Matteo Renzi: "I risultati dei ballottaggi confermano il trend negativo del Partito Democratico del primo turno. Ringrazio Maurizio Martina, ma è evidente che dal 4 marzo questo partito ha bisogno di una leadership che, allo stato attuale". Ma l'ufficio stampa del Pd ha smentito.

Matteo Renzi : Da protagonista a comparsa : Tra selfie e viaggi un anno e mezzo nell'ombra Matteo Renzi e la visibilità politica. Ormai quasi un miraggio. Dalla batosta del referendum costituzionale l'ex Segretario PD sembra non essersi più ripreso. Al momento il senatore sembra essersi reinventato come statista e uomo ...

Migranti - Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : "Strategia sbagliata - porterà a isolamento Italia" : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le loro posizioni sui Migranti: "Se ti allei con chi vuole costruire i muri finisce che chi ci rimette è l'Italia. La strategia del governo sta portando all'isolamento del nostro Paese che rischia di diventare il grande hotspot dell'Europa".

Pd - Renzi batte Calenda 1-0 Opa fallita per il superministro Matteo si è tenuto la leadership : Vi ricordate di Carlo Calenda, il superministro dello Sviluppo Economico che volava nelle ipersfere ministeriali per cercare d’accreditarsi, lui con un passato turboliberista vicino all’Istituto Bruno Leoni, come “comunista” vicino agli operai delle aziende in crisi? Segui su affaritaliani.it

Stadio della Roma - alla fondazione Eyu vicina a Matteo Renzi anche un versamento di Luca Parnasi : Spunta anche la fondazione Renziana Eyu nelle carte dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, che ha portato tra gli altri all'arresto del costruttore Luca Parnasi . Come riporta il Fatto quotidiano , ...

Matteo Renzi - altro che 'semplice senatore' : la poltrona pesantissima che si prende : Aveva detto che sarebbe stato 'un semplice senatore ', Matteo Renzi . Ma non sarà davvero così. Perchè 'il bomba' dovrebbe entrare in gioco in almeno due commissioni parlamentari : una è quella per ...

Matteo Renzi attacca : "Matteo Salvini fa il bullo sulla vita dei più deboli" : L'ex Presidente del Consiglio attacca duramente l'attuale ministro dell'Interno: "Fa politica sulla pelle dei disperati, ma un milione di like su Facebook non vale una sola vita salvata". E sul caso Aquarius insiste: "Solo un grande spot elettorale, ma da domani non cambierà nulla nel concreto".

Matteo Renzi : "Caro Salvini - un milione di like non vale una vita umana" : "Matteo Salvini ha fatto il bullo con 629 migranti". A dirlo Matteo Renzi, ospite di Mezzora in più su RaiTre, a proposito del caso Aquarius. "È una colossale operazione di successo dal punto di vista mediatico, si è comportato come un bravissimo regista che ha fatto un'azione, uno spot, per le sue idee, ma non cambia assolutamente nulla".L'ex premier continua: "I porti sono aperti, il problema in Europa resta, anzi siamo ...