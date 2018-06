Le amministrative le vince il centrodestra | male il Pd anche nelle regioni ' rosse'

amministrative : nel trapanese riconferma per 4 sindaci - a Custonaci Bica vince per un voto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Gli elettori trapanesi premiano le amministrazioni dei loro sindaci e, su dodici comuni al voto nella provincia, riconfermano quattro primi cittadini. Con il 39,44% delle preferenze Giuseppe Pagoto continuerà a vestire la fascia tricolore di Favignana, così come Nicolò

amministrative - da Pogliese e Scajola fino a De Luca : dalla Liguria alla Sicilia i guai giudiziari dei candidati vincenti : Ha stravinto come previsto. Ma ora ha un’altra data segnata in rosso sulle sue agende: il processo che lo vede imputato per peculato. Il giorno della sentenza per lui sarà importante come quello delle elezioni. Perché in caso di condanna Salvo Pogliese rischia di essere sospeso da sindaco di Catania per 18 mesi. E la città appena “scippata” al redivivo Enzo Bianco – alla quinta candidatura – finirebbe in balia di un ...

amministrative - a Brescello dopo lo scioglimento per mafia vince la lista che parla di ‘ndrangheta al condizionale : Ha vinto la “Brescello che vogliamo” della candidata Elena Benassi. Ha vinto la lista degli eredi politici di Ermes e Marcello Coffrini, ex sindaci del comune sciolto e commissariato nel 2016, che alla parola ‘ndrangheta preferisce l’espressione “malavita organizzata”. E che le infiltrazioni della cosca Grande Aracri le vede solo al condizionale. E nel proprio programma prende le distanze da prefettura e ministero: “Secondo le autorità di ...

amministrative : Fi - in Sicilia centrodestra vince e si radica nel territorio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il centrodestra vince e si radica ancora di più nel territorio e nelle amministrazioni comunali". Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Riccardo Gallo e il coordinatore provinciale di Agrigento vincenzo Giambrone commentano i risultati elettor

Risultati Elezioni Comunali 2018 - diretta : vince Lega - perde M5s/ Ultime notizie ballottaggi amministrative : Risultati Elezioni Amministrative Comunali 2018: diretta ballottaggi e Ultime notizie. Lega trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:20:00 GMT)

amministrative : Giammanco (Fi) - centrodestra unito vince e M5s perde voti : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il centrodestra unito si conferma vincente anche in Sicilia, dove spicca il risultato eccezionale di Catania in cui Salvo Pogliese ha vinto e addirittura doppiato Enzo Bianco, andando oltre il 50 per cento". Lo dice Gabriella Giammanco, senatrice e portavoce di Fi in

amministrative 2018 : CENTRODESTRA A TRAZIONE LEGA VINCE/ Risultati elezioni Comunali : perdono M5s e Pd : elezioni AMMINISTRATIVE 2018, diretta live Comunali: ultime notizie e Risultati, affluenza ed dati reali dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:45:00 GMT)

amministrative - il M5s è fuori dai ballottaggi nei due Municipi di Roma. Vince il “modello civico” di Zingaretti : Prima cocente sconfitta per il Movimento 5 Stelle a Roma nell’era di Virginia Raggi. È andata peggio di ogni più cauta previsione per i pentastellati la tornata elettorale nei Municipi III e VIII. Arrivano terzi – con distacco – in entrambi i parlamentini, dove è andato a votare 1 elettore su 4 aventi diritto. E ora salgono a 4 su 15 i territori sicuramente non più amministrati da giunte vicine alla sindaca, con serie possibilità che queste ...

amministrative - il tracollo del Pd : vince solo a Brescia - travolto a Terni e a rischio a Siena : Il Pd e il centrosinistra non sono , ancora, morti, e forse per questo Matteo Ricci , responsabile degli Enti locali, parla di 'crescita ovunque' e la deputata Anna Ascani addirittura di 'risultati ...

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche di Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

