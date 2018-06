E il nonno della deputata leghista accoglie e cura i migranti 

Migranti - conflitto d’interessi a casa della deputata leghista : il nonno li ospita - lei condanna il business : Migranti, conflitto d’interessi a casa della deputata leghista: il nonno li ospita, lei condanna il business La parlamentare Eva Lorenzoni prende le distanze dal familiare che ha convertito a Corvione di Gambara, nel Bresciano, un ristorante di sua proprietà in un centro per richiedenti asilo Continua a leggere L'articolo Migranti, conflitto d’interessi a casa della deputata leghista: il nonno li ospita, lei condanna il business ...

Il nonno Clint Eastwood diventa corriere della droga : A un certo punto dei suoi 89 anni, Leo Sharp, floricultore amante dei gigli gialli, capì che i soldi stavano finendo: non si sarebbe più potuto divertire con le ibridizzazioni, le fiere botaniche, i ...

Palermo - nonno 83enne condannato a 6 anni : “Ha abusato della nipotina di 10 anni” : I fatti risalgono al 2000, ma solo dopo molti anni la ragazzina ha trovato il coraggio di confidarsi a scuola con alcuni insegnanti che avevano notato comportamenti anomali. Il nonno condannato dai giudici del tribunale di Palermo ha sempre negato tutto.Continua a leggere

Caivano - nonno abusava della nipote di 15 anni : le violenze nello stesso rione dove morì Fortuna : I Carabinieri della stazione di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona residente a Caivano, nel Parco Verde, gravemente indiziata del...

Torre Annunziata - il nonno stupra la nipotina e la madre della bimba lo denuncia dal carcere : Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 ...

Treviso - auto si schianta contro un albero : nonno muore mentre va alla comunione della nipotina : Un uomo di 77 anni, Mario Borghetto, è morto mentre si dirigeva in chiesa per la comunione di una delle sue nipotine. Era in macchina con il genero quando la loro auto è sbandata finendo contro un platano. Ancora da accertare le cause dell'incidente, anche se pare probabile un malore del conducente. "Era un nonno molto premuroso".Continua a leggere