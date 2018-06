Assisi Al via la 68° settimana nazionale di aggiornamento pastrale

Assisi - al via Birba chi legge. Domani la prima giornata di eventi : La prima giornata sarà poi completata da una serie di altri momenti e spettacoli: Spettacolo teatrale COPPELIA, una cooproduzione Fontemaggiore e Art N/veau di e con Giulia Zeetti, ore 9.30 e 11 al ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : tutti in strada - via! Percorso-orari 11^ tappa Assisi Osimo : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 11^ tappa Assisi-Osimo: percorso e orari di questa ostica frazione sugli Appennini, possibili insidie (oggi 16 maggio)(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:50:00 GMT)