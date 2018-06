Governo | si cambia | niente flat tax e reddito di cittadinanza per evitare aumento Iva

Privacy : il Parlamento contesta il decreto al Governo - che nel frattempo è cambiato : Una rivisitazione del decreto di adeguamento sulla Privacy che deve varare il governo, attraverso la formulazione di osservazioni e condizioni, che prefigurano un parere positivo. E’ questa la richiesta che nelle Commissioni speciali sugli atti urgenti – ovvero il parlamentino che si è occupato di esaminare il Def e gli altri atti del governo uscente in attesa della formazione del nuovo esecutivo – il Parlamento formulerà al governo, ...

Migranti - Di Maio : Governo compattissimo - la musica è cambiata : Roma, 19 giu. , askanews, - Sul tema dell'immigrazione "siamo compattissimi". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta.In questi anni l'Italia ha ...

Brennero : tunnel non cambia con Governo : ANSA, - TRENTO, 18 GIU - "La galleria di base del Brennero è oggetto di un trattato, quindi non è che la decisione di farla o meno cambi a seconda del governo". Questa la premessa dell'intervento del ...

Uso del contante e costi del bancomat : cosa cambia col nuovo Governo : Il governo toglierà il limite all'uso dei contanti? Improbabile. Nel contratto del "governo del cambiamento" non è prevista la modifica delle regole antiriciclaggio e il ministro dell'interno...

Pagamenti in contanti sopra i 3mila euro : cosa potrebbe cambiare con il Governo Conte : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, vuole eliminare il limite ai Pagamenti in contanti (attualmente fissato a 3mila euro), ma Luigi Di Maio ha risposto spiegando che il tema non è inserito nel contratto di governo. Ma come funziona attualmente il tetto sul contante e cosa potrebbe cambiare con il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte?Continua a leggere

Il pre-conto (ovvero breve storia della disonestà al tempo del Governo del cambiamento) : Volete un saggio di come l’onestà possa essere perforata dalla furbizia e di come quest’ultima, se portata alle estreme conseguenze, divenga devianza dell’intelligenza? Domenica ero al ristorante e, come succede sempre più spesso, sono stato raggiunto a fine pranzo dal “pre-conto”. Il pre-conto altro non è altro che un avviso privato dell’oste con cui spiega al cliente di essere un incallito evasore fiscale. Il pre-conto non è una proposta di ...

Economia - Governo : cambiare musica con Ue : 12.10 Secondo quanto si apprende da fonti del Governo, il tema al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i ministri economici è il rapporto con l'Europa e l'approccio da avere sulle ...

Governo : vertice economico - con Ue musica deve cambiare : Il rapporto con l'Europa e l'approccio da avere sui temi economici. E' questo, secondo quanto si apprende da fonti del Governo, il tema al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe ...

Economia - Governo : cambiare musica con Ue : 12.10 Economia,Governo:cambiare musica con Ue Secondo quanto si apprende da fonti del Governo, il tema al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i ministri economici è il rapporto con l'...

Economia - Governo : cambiare musica con Ue : 12.10 Secondo quanto si apprende da fonti del Governo, il tema al centro del vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i ministri economici è il rapporto con l'Europa e l'approccio da avere sulle questioni economiche. La volontà dell'esecutivo, proseguono le stesse fonti, è quella di "cambiare atteggiamento, perché la musica deve cambiare" con l'Unione Europea.

Aquarius - De Magistris : “Governo del cambiamento? Sta per far morire donne e bambini. Noi aperti e solidali” : “Finora l’unico elemento di storia del Governo del cambiamento, del Governo che ha fatto la storia è che stanno per far morire nel Mar Mediterraneo donne e bambini”. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli non usa mezze misure e, tirando una stoccata decisa al Governo Lega – M5S, spiega: “Il porto di Napoli è aperto. Una nave che non trova approdo (l’Aquarius ndr), può venire nel porto di Napoli, dove ...

Il "Governo del cambiamento" faccia tornare i soldati italiani dall'Afghanistan : Piuttosto che spenderli in ipocrisia, i soldi della missione in Afghanistan si investano per la chiusura dell'ILVA e per la riconversione dell'economia di una città inquinata come Taranto.

Governo Lega-M5s - contratto o alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza : O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? […] È solamente il tuo nome a essermi ostile Con la trepida e ingenua Giulietta shakespeariana diventa grande letteratura l’illusione che Cambiando nome alla cosa se ne muti la natura stessa. Con tutto il seguito di manipolazioni della realtà a venire – per cui i conquistadores spagnoli assolvevano il massacro degli aztechi in quanto costoro praticavano sacrifici umani – fino alle ...

Guida al silenzio per il Governo del cambiamento : C'è una voce che gira sui social network, sempre più impellente: Cari Di Maio e Salvini, la campagna elettorale è finita. Lo stesso consiglio si legge in alcuni autorevoli editoriali. Si può essere d'accordo? Non proprio.Lo "storytelling" quotidiano, basato sull'utilizzo della disintermediazione come metodo di propaganda (quando si comunica direttamente senza passare tramite i giornalisti), non può essere ...