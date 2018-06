CdS Assoluti | in palio a Modena gli scudetti dell’atletica

sportfair

: RT @atleticaitalia: #atletica tanti #azzurri dell'@ItaliaTeam_it si preparano a scendere in pista sabato 23 e domenica 24 giugno a #Modena!… - MariaCh12214845 : RT @atleticaitalia: #atletica tanti #azzurri dell'@ItaliaTeam_it si preparano a scendere in pista sabato 23 e domenica 24 giugno a #Modena!… - Duck170 : RT @atleticaitalia: #atletica tanti #azzurri dell'@ItaliaTeam_it si preparano a scendere in pista sabato 23 e domenica 24 giugno a #Modena!… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica tanti #azzurri dell'@ItaliaTeam_it si preparano a scendere in pista sabato 23 e domenica 24 giugno a #Modena!… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Nel weekend (23-24 giugno) sono attesi diversi big dell’Italia Team per le sfide-scudetto della massima rassegna tricolore per club Si torna aper la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società, sabato 23 e domenica 24 giugno. A nove mesi esatti dall’ultima edizione, disputata a settembre, la città emiliana torna ad accogliere la rassegna tricolore che mette ingli, per la seconda volta consecutiva e la terza nelle ultime sette stagioni. In pista 24 squadre (12 maschili e 12 femminili) impegnate nelle 40 gare che assegneranno i titoli nazionali per club. Da 13 anni invece la manifestazione non era in calendario all’inizio dell’estate (in quel caso la sede fu Cesenatico) e quindi farà da trampolino di lancio agli imminenti Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna, 27-30 giugno), oltre che per i Campionati Europei di Berlino (6-12 ...