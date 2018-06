Harry e Meghan a Dublino a luglio per il loro primo viaggio ufficiale

Meghan Markle confessa : “Harry è il miglior marito di sempre” : Harry è il miglior marito di sempre. A confessarlo Meghan Markle, che si sta godendo le gioie della vita matrimoniale. Dopo le romantiche nozze celebrate lo scorso 19 maggio nel castello di Windsor, l’attrice e il secondogenito di Lady Diana sono più innamorati che mai. Nonostante i tanti impegni e l’etichetta da rispettare, Meghan è certa di aver fatto la scelta giusta, dimostrando ancora una volta agli inguaribili romantici come la ...

MEGHAN MARKLE/ Lo scivolone sul look con il Principe Harry e le lacrime per il padre : MEGHAN MARKLE, ad un mese dalle nozze con il Principe Harry, sbaglia il look al matrimonio della cugina del marito mentre il padre svela dettagli sul Royal Wedding.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 05:31:00 GMT)

Sarah Ferguson : “Sono andata al matrimonio di Meghan e Harry con Diana nel mio cuore” : Osa il rosso che alle rosse è notoriamente vietato, parla guardando l’interlocutore dritto negli occhi e il prossimo traguardo, dopo tutte le avventure della sua celebre vita, è l’Oscar per la produzione di un nuovo film. Ospite d’onore di «Filming Italy Sardegna Festival» per il Charity Dinner in favore della sua associazione benefica, «Children i...

Royal Family - anche Meghan “cade” sul tacco : lo scivolone è dietro l’angolo - ma il principe Harry la salva : Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato al matrimonio di Celia McCorquodale, figlia della sorella maggiore di Lady Diana. Durante il cammino verso la chiesa, la duchessa di Sussex ha rischiato di incappare in una figura imbarazzante di fronte a tv e fotografi. La ex modella, infatti, ha perso l’equilibrio e solo la presa forte di Harry le ha evitato, letteralmente, lo scivolone. L'articolo Royal Family, anche Meghan ...

Sarah Ferguson in Italia/ “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e Meghan Markle dice che… : Sarah Ferguson in Italia, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival: “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e Meghan Markle dice che...(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:01:00 GMT)

“Ho dovuto farlo per sposare Meghan”. Le parole del principe Harry : Un nome che aveva fatto il giro del mondo a ridosso del Royal Wedding, il matrimonio tra il principe Harry e la sua Meghan che aveva tenuto incollati al teleschermo gli spettatori di tutto il mondo. Lui, Thomas Markle, quel giorno però non c’era: il padre della sposa era ufficialmente a casa per un malore accusato nei giorni precedenti, lasciando il posto a Carlo D’Inghilterra che lo aveva sostituito accompagnando la ragazza ...

Thomas Markle va in tv : «Così Harry mi ha chiesto la mano di Meghan» : È riuscito a resistere poco meno di un mese. Thomas Markle, 73 anni, che nei giorni precedenti al royal wedding aveva tenuto banco tra uno scandalo e l’impossibilità di accompagnare la figlia Meghan all’altare, come poi è stato, è tornato a dire la sua. L’uomo, che dal divorzio da Doria Ragland ha sempre avuto un rapporto «altalenante» con la neo duchessa del Sussex, ha rilasciato la prima intervista tv. E, come prevedibile, ...

Harry e Meghan - matrimonio in casa Spencer : Dopo gli impegni al seguito della regina Elisabetta, un weekend decisamente più informale per Meghan Markle, che insieme al marito Harry ha partecipato al matrimonio di Celia McCorquodale, nipote di Lady Diana. Celia è la figlia di Lady Sarah Spencer, sorella della principessa del Galles, e del marito Neil. Picture by: Geoff Robinson Photography / SplashNews.com Splash News and Pictures Celia ha sposato George Woodhouse nella St Andrew e St ...

Harry come Lady Diana : sa ascoltare le persone. E Meghan Markle? : L’eredità di mamma Diana per Harry e l’amore per Meghan Markle: Elton John svela alcuni retroscena nella vita privata del secondogenito di Lady D. Il cantante, come è noto, era un grande amico e confidente della Principessa, tanto che il legame che aveva con lei è continuato anche con i suoi figli. In particolare con Harry, che assomiglia molto a sua madre e ha ereditato da lei la voglia di rendere migliore il mondo, sposando cause ...

Meghan parla di Harry nella prima uscita con la Regina : "È il miglior marito che si possa avere - la vita con lui è meravigliosa" : Durante la sua visita a Cheshire, Meghan ha dichiarato che il principe Harry è "miglior marito" che potesse avere. La Duchessa di Sussex, 36 anni, è stata filmata mentre parlava con i suoi ammiratori durante una passeggiata nella cittadina di Chester, nel nord della Gran Bretagna.Come si legge sul Daily Mail, in un video postato su Twitter, si può vedere la duchessa di Sussex intenta a salutare la folla che urla il suo nome. ...

Meghan Markle : «Harry - il miglior marito di sempre» : Prova superata. Il primo impegno ufficiale di Meghan Markle al seguito della regina Elisabetta II è andato molto bene, nonostante un po’ di comprensibile emozione che l’ex attrice non ha nascosto al suo arrivo nel Cheshire.-- Tra una stretta di mano e l’altra, però, non è l’unica cosa che si è lasciata sfuggire. «La vita matrimoniale è meravigliosa», ha detto la duchessa di Sussex a Sharon Briscoe, 61enne fan della royal family che questa ...

Royal Family - la “confessione” di Meghan a una cittadina : “Il matrimonio? Favoloso”. Poi il commento sul marito Harry : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Nel corso di una passeggiata, la duchessa di Sussex si è avvicinata ad alcuni cittadini, che le hanno chiesto come procedesse il matrimonio. “It’s wonderful” ha commentato la attrice. Poi l’apprezzamento nei confronti del marito, Harry. L'articolo Royal Family, la “confessione” di Meghan a una ...

Meghan Markle - prima uscita senza Harry e 'indecisione' con la Regina : «Entra prima tu» : La prima volta di Meghan Markle lontana dal principe Harry. La neoduchessa del Sussex - questo il titolo acquisito dall'ex attrice americana protagonista della serie...

Folla e grandi sorrisi per la "prima" di Meghan al fianco della Regina (e senza Harry) : Prima uscita ufficiale oggi al fianco della Regina Elisabetta e senza il principe Harry per Meghan Markle, duchessa di Sussex. L'ultima arrivata della famiglia reale ha preso posto accanto alla sovrana sul treno speciale che le ha portate nel nord-ovest dell'Inghilterra per una serie di eventi e di inaugurazioni.La giornata è iniziata con una visita a una scuola di Widnes, vicino a Liverpool, con annessa performance di bambini in onore ...