Epatite e Hiv tra i migranti Visitate quasi tremila persone | ecco qual è l' obiettivo

Salute : test rapido per Hiv ed Epatite C : Effettuare un test rapido, gratuito e anonimo per Hiv e l’Hcv (epatite C) consiste in una diagnosi preliminare molto accurata che viene effettuata da un medico e da un’equipe formata di psicologi, operatori sociali e volontari in grado di offrire supporto e consulenza prima e dopo il test. Un tempo di attesa del risultato di dieci minuti sia per l’HIV che per l’HCV. Nel caso di positivita’ e’ previsto il ...