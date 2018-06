Da Berlino a Londra in bicicletta | lungo la strada su cui scappò dai nazisti

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Paul Alexander aveva pochi mesi quando sua madre, per salvarlo, fece un gesto eroico e difficilissimo: lo consegnò a un’infermiera volontaria che stava salendo a bordo di un treno che avrebbe lasciato la Germania nazista. Era il 1939. Ora quell’ex bambino rifugiato ha 80 anni, e sta ripercorrendo quel viaggio verso la libertà. Ma questa volta è in, per un tour commemorativo, #BerlintoLondon, che vuole rendere omaggio al programma Kindertransport, quello che, oltre a lui, ha salvato migliaia di bambini ebrei, ottant’anni fa. https://twitter.com/WJRelief/status/1006948141663440897 «Il primo pensiero che mi è venuto in mente è che questa è la mia risposta a Hitler», spiega. «È un modo per ringraziare per aver avuto successo nella vita ed essere un uomo felice, sposato, con una famiglia». Per ringraziare la madre coraggiosa e il World Jewish Relief, ...