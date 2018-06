: #Nomadi: 'Illegale un censimento etnico' - CyberNewsH24 : #Nomadi: 'Illegale un censimento etnico' - TelevideoRai101 : Nomadi: 'Illegale un censimento etnico' - arcanodavvero : RT @enribarbieri: Rom: Associazione nomadi, illegale censimento etnico. Ma i padani con cittadinanza italiana purtroppo ce li dobbiamo tene… -

"Il ministro dell'Interno sembra non sapere che in Italia unsu base etnica non è consentito dalla legge". Lo dice Stasolla, presidente dell' Associazione 21 luglio che si occupa dei diriti di comunità come Rom e Sinti "Esistono già dati e numeri su chi vive negli insediamenti formali e informali e i pochi rom irregolari sono apolidi di fatto, quindi inespellibili", dice Stasolla. "Salvini menziona Maroni" che "nel 2008 inaugurò la costosissima e fallimentare Emergenza,dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato".(Di lunedì 18 giugno 2018)