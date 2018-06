E Conte chiede alla Merkel fondi per il reddito di cittadinanza

Giuseppe Conte chiede ad Angela Merkel i soldi per il reddito di cittadinanza : Lo stanziamento di fondi europei ad hoc per la lotta alla povertà nell'Unione europea. È questa, a quanto si apprende da fonti del governo, la proposta che il premier Giuseppe Conte porterà a Berlino sul tavolo del vertice con la cancelleria Angela Merkel.Le risorse che il governo chiederà, in chiave italiana, contribuirebbero alle coperture per il reddito di cittadinanza.

Conte : chiederò collaborazione a Macron su tema immigrazione : Conte: arrivato il momento di dare vita a una politica migratoria efficace Roma – Di seguito le parole del premier Giuseppe Conte. “Ieri sera ho parlato a lungo al telefono con il Presidente francese Emmanuel Macron sulla situazione della nave Aquarius. Macron ha tenuto a chiarire subito che non sono sue le parole gravemente offensive nei confronti dell’Italia e degli italiani uscite nei giorni scorsi. Ho preso atto di queste ...

Migranti - Conte : 'A Parigi chiederò la collaborazione dell'Ue' : "E' arrivato il momento di dare vita a una politica migratoria efficace - ha aggiunto - che veda il nostro Paese non più solo a gestire le emergenze che riguardano i Migranti".

Conte - 'turista' per caso a Roma. E alla scorta chiede : preoccupati? : Presidente del Consigllio e... turista per caso. Dopo la relazione dell'Anac in Senato, Giuseppe Conte si ferma in un bar a pochi passi da Palazzo Madama, in via dei Portoghesi, per gustare un caffè ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Al presidente Conte chiederò degli impegni” : “Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa ...

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Costituzione - scuola - ricerca. Lo storico dell'arte Salvatore Settis chiede conto dei "non detto" al premier Giuseppe Conte : scuola, ricerca, tutela del patrimonio, Costituzione, ruolo del presidente del Consiglio. In una lettera pubblicata sul Fatto quotidiano, l'archeologo e storico dell'arte, Salvatore Settis, incalza il premier Giuseppe Conte e chiede approfondimenti su alcuni passaggi pronunciati durante il discorso di insediamento in Parlamento.Una delle critiche maggiori rivolte a Conte è di aver fatto solo alcuni accenni ad alcuni temi, come la ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : La Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Parola di Giuseppe Conte che, nelle repliche alla Camera, mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecutivo: «Tutte le nostre iniziative saranno fatte sotto l’architettura costituzionale. Questo esecutiv...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Proteste in Aula : Il premier Giuseppe Conte va alla Camera per chiedere la fiducia e durante il discorso di replica parla dei temi inseriti nel programma: «Conflitto d’interessi, vexata quaestio in questo Parlamento: cercheremo di riprendere in mano questa questione, lo faremo al più presto. E i vostri interventi volti a interrompermi dimostrano che ciascuno ha il...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Rivedremo misure sulle banche di credito cooperativo” : «Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica» e «questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori seguono solo un progetto, ma dico che in queste Aule e dal governo vogliamo tracciare una linea di sviluppo perché abbiamo un progetto di futuro: di ...

Montecitorio - si vota la fiducia a Conte : «Ci siamo appena insediati - non chiedeteci dettagli» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti Contestati al primo posto nell’intervento di Conte. La prima chiama del voto è fissata alle 17.45. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro

**Governo : Conte - non chiedeteci troppi dettagli - siamo appena insediati** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Molti interventi sollecitano questo esecutivo ad articolare in modo più puntuale gli obiettivi” ma “ci siamo appena insediati, non chiedeteci dettagli di specifiche iniziative legislative perchè ancora stiamo costituendo gli uffici”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica a Montecitorio. L'articolo **Governo: Conte, non chiedeteci troppi dettagli, siamo appena insediati** ...

Conte chiede la fiducia alla CameraIl discorso integrale al Senato : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it