Caso Lanzalone | le risposte di Di Maio | “Ho chiesto immediatamente le sue dimissioni”

(Di lunedì 18 giugno 2018) Risponde alle domande (a tutte le domande) di Lucia Annunziata, spiega nei dettagli la genesi della consulenza a Luca, si assume le proprie responsabilità. Ma contrattacca, facendo notare di aver(ottenendole) le dimissioni dell’avvocato dalla presidenza di Acea. Insomma, per Luigi Dila vicenda dell’inchiesta sullo stadio della Roma e il sistema Parnasi non hanno creato una questione morale all’interno del Movimento 5 Stelle: “I nostri anticorpi ci consentono sempre di affrontare i problemi delle persone che sbagliano” ha detto il vicepremier nella lunga intervista rilasciata al direttore dell’Huffington Post. Intervista in cui Diha raccontato anche il ruolo avuto dall’avvocato genovese all’interno del Movimento. “Non rinnego chesia una persona che ci ha dato una mano su dossier ...