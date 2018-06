Addio influencer | è il momento dei micro-influencer

gqitalia

(Di lunedì 18 giugno 2018) Non è più tempo di essere Chiara Ferragni. Lei stessa, da simbolo dell’influencing si è abilmente trasformata in imprenditrice e testimonial (o celebrity, o ambassador, fate voi) a tutti gli effetti, per un motivo ben preciso: oggi non conviene più esserema, piuttosto,. Secondo quanto concluso dall’analisi che ha seminato il panico tra glirealizzata dal sito Markerly su circa 800mila profili Instagram (lo 0,1% del totale), grande non è per niente bello. Nel senso che più follower si hanno e meno engagement si produce. Tradotto in italiano significa che un post su un povero profilo Instagram seguito da mille anime ha molte più probabilità di successo rispetto a una foto di Fedez travestito da Mr. Supreme. Attenzione, non stiamo dicendo che, grazie a un post in cui indossa un pigiama Supreme, Fedez guadagna meno di uno qualsiasi di noi con un ...