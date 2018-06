Serie B | gli squalificati dal Giudice Sportivo | Bari stangato | 4 giornate a Sabelli | 3 a

Lucas Verissimo verso l’approdo in Serie A : due club in trattativa - i dettagli : Lucas Verissimo potrebbe arrivare in Italia durante la prossima sessione di calciomercato, due i club interessati al centrale brasiliano del Santos Lucas Verissimo, centrale difensivo brasiliano classe ’95, è uno dei nomi più caldi di questa prima fase di calciomercato. L’agente Maria Pereira, sta provando a portare il calciatore in Italia, come rivelato in una recente intervista: “Lucas è pura forza fisica – ha rivelato ...

Playoff Serie C - ecco gli accoppiamenti delle semifinali : Playoff Serie C – Si sono concluse le gare di ritorno valide per il turno di Playoff di Serie C, l’obiettivo è raggiungere la promozione in Serie B. Nel primo match successo davanti al pubblico amico per il Sudtirol contro la Viterbese. Cosenza da impazzire, il club calabrese vince sul campo della Sambenedettese grazie alle reti di Mungo e Baclet e vola al prossimo turno. Tutto facile anche per il Catania, i siciliani superano in casa il ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018. INTERVISTA – Il “nuovo” Alessandro De Rose : “Dopo il bronzo mondiale me la voglio giocare con i big” : La medaglia che ti cambia la vita. La rimonta di bronzo ai Mondiali di Budapest con la sfrontatezza e anche il pizzico di fortuna tipici del campione vero sono stati il punto di partenza per la nuova fase della carriera di Alessandro De Rose, specialista dei Tuffi dalle grandi altezze che questa sera, sulle rive del Possum Kingdom Lake in Texas inizierà la sua avventura da “titolare” nelle Red Bull Cliff Diving World Series, la “Coppa del Mondo” ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpo ufficiale del Napoli - pazze idee di Juve - Lazio e Cagliari - asse Torino-Spal : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Altra giornata caldissima in Serie A. Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto ...

Jason Priestley genitore protettivo : “Niente Tredici o Beverly Hills 90210 - Serie troppo crude per mia figlia” : Jason Priestley è un genitore troppo protettivo nei confronti di sua figlia? Dipende dai punti di vista. Nel corso di una visita a Londra per un evento, l'attore televisivo e Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, è stato contattato da Digital Spy. Al sito ha discusso del ruolo di un genitore nel discutere di tematiche dal forte impatto con i figli, come lo show che lo ha visto protagonista per quasi un decennio, e il controverso fenomeno di ...

Falcao : 'È un onore essere considerato dal Milan - la Serie A è tra i migliori campionati' : In attesa che l'UEFA si esprima sul caso, il Milan è a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Gattuso in vista della prossima stagione. Ciò che è mancato principalmente quest'anno sono i gol ...

La Serie TV che racconta gli All Blacks : "All or Nothing" racconta come funziona la squadra di rugby più forte del mondo, dopo averla seguita per quattro mesi: la trovate su Prime Video The post La serie TV che racconta gli All Blacks appeared first on Il Post.

La Casa degli Spiriti : dal libro - alla trasposizione cinematografica alla Serie Tv : La Casa degli Spiriti: dal libro, al film alla Serie Tv. E’ questa l’ultima news relativa ad uno dei film più belli, e prima ancora un libro che ha affascinato e catturato l’attenzione di milioni di persone. Un romanzo dunque che è già stato una pellicola cinematografica ottenendo un successo ai botteghini straordinario, sta per diventare una Serie tv. La Casa degli Spiriti: dal libro, al film alla Serie Tv La Casa degli Spiriti ...

Zooey Deschanel di New Girl lancia la nuova web Serie Your Food’s Roots : “Voglio educare gli americani” : Zooey Deschanel di New Girl non è rimasta a lungo con le mani in mano dopo la fine della serie di cui è stata protagonista per sette stagioni, diventandone anche produttrice esecutiva. L'attrice, sorella di Emily nota per il ruolo di Temperance Brennan in Bones, è già alle prese con un nuovo progetto dedicato al cibo, alla sostenibilità e alla salute. Ospite a Los Angeles al LA Times Food Bowl, seconda edizione della kermesse ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Serie Tv Premium dal 4/6 su Sky : Action - Joi e Stories pacchetto Famiglia. Crime visibile a tutti : Passato il weekend in cui si celebra la Festa della Repubblica, dal 4 Giugno dopo l’inserimento sul bouquet Sky dei canali Premium Cinema si arricchirà ulteriormente l’offerta per gli abbonati Sky con l’arrivo sul satellite di 4 nuovi canali ...

Serie B - gli 8 giovani rivelazione : Christian Kouamé - 21 anni - Cittadella di Angelo Andrea Pisani Christian Kouamé è un giocatore particolare: quando corre sembra quasi pettinare l'erba, salta lasciando le gambe distese ed esulta ...

Gli esami non finiscono mai : i due film e la Serie Immaturi sono su Infinity : Immaturi Come vi sentireste se, da un giorno all’altro, vi dicessero che il vostro temuto e sudato esame di maturità, sostenuto magari da tanti anni, è stato annullato? Proprio questo succede ai protagonisti del fortunato film Immaturi, in cui a una classe di un liceo romano viene invalidato il diploma dopo 20 anni, costringendo gli ex-compagni a ritrovarsi e a studiare daccapo per poterlo conseguire di nuovo. Sarà questa l’occasione per fare un ...

5 fra gli episodi finali più tristi delle Serie tv : Partita più di vent’anni fa, una delle serie adolescenziali più amate degli ultimi decenni, Dawson’s Creek, è terminata il 28 maggio 2003, quindici anni fa dunque. Fu uno degli episodi in assoluto più tristi della serie e in generale uno di quelli più deprimenti di sempre. Ma le avventure degli amici dell’aspirante cineasta Dawson non sono le uniche che ci sono concluse in una valle di lacrime, alcune più drammatiche altre più ...