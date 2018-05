Samsung Galaxy Note 9 a fine luglio? Exynos più potente dello SD845

Buone e cattive notizie per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : problemi AOD? : Ancora stallo per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia? Purtroppo si e a dire la verità, da oltre confine giungono notizie discordanti sul prosieguo del rilascio. Dopo la ripresa della distribuzione del firmware nel Regno Unito infatti non tutto sta filando per il verso giusto ma, allo stesso tempo, nella patria del produttore asiatico i possessori di una delle due ex ammiraglie hanno cominciato a ricevere il tanto ...

Tre presupposti per il Samsung Galaxy S8 da cui partire con la patch XXU2CRED : La settimana che stiamo per lasciarci alle spalle è stata davvero ricca di novità per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, soprattutto per quanto riguarda l'aggiornamento di maggio che a quanto pare porterà con sé più novità del previsto come vi ho anticipato pochi giorni fa su queste pagine. Dopo alcune anticipazioni trapelate in Rete ed una certa confusione che si è venuta a creare attorno al top di gamma 2017, ho deciso di ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato a fine luglio : Stando ad una nuova indiscrezione, il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato prima del previsto quest'anno. Ecco tutti i dettagli disponibili L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato a fine luglio proviene da TuttoAndroid.

Il primo benchmark di Samsung Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare su Geekbench : In rete era già apparso un benchmark del futuro Samsung Galaxy Note 9 con Qualcomm Snapdragon 845, ma ora è comparsa la sua variante con Exynos 9810, oltre a delle voci su componenti hardware più capienti! L'articolo Il primo benchmark di Samsung Galaxy Note 9 con Exynos 9810 appare su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 Star Lite compare in un’immagine leaked : Il nuovo Samsung Galaxy A9 Star Lite, device di fascia media atteso all'arrivo nel Q3 2018, è comparso in una prima immagine leaked. Secondo emerso di recente, Samsung ha lavorato su diversi smartphone di fascia media per la nuova lineup della serie Galaxy A, tra cui proprio Galaxy A9 Star e Galaxy A9 Star Lite. L'articolo Samsung Galaxy A9 Star Lite compare in un’immagine leaked proviene da TuttoAndroid.

Come Avere Samsung Galaxy S9 E Galaxy S9+ A 330 E 450 Euro Con Vodafone : Vodafone offre ad alcuni fortunati clienti Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ a 330 e 450 Euro: scopri se anche tu puoi richiedere gli smartphone in offerta. Super prezzo Vodafone per i Galaxy S9 e Galaxy S9+: scopri se anche tu li puoi Avere a soli 330 o 450 Euro Galaxy S9 E Galaxy S9+ A 330 […]

Bozza di sfida tra Samsung Galaxy Note 9 e S9 : potenza a confronto su GeekBench : Mancano circa tre mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy Note 9, eppure in queste ore si parla già del potenziale di un device destinato in qualche modo a condizionare gli equilibri del mercato smartphone, almeno per quanto concerne la fascia alta del mercato. Vedere per credere il fatto che oggi 26 maggio possiamo prendere in esame i valori emersi da un primissimo avvistamento del device su GeekBench. Rigorosamente con ...

Problemi display su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Black Crush : l’azienda risponde : Non sono cosa di poco conto i Problemi display su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus inglobati nel cosiddetto fenomeno Black Crush. Ormai molti possessori del device sono consapevoli del fatto che il loro Infinity display è tutt'altro che perfetto e mostra un'anomalia importante. Di che cosa si tratta più nello specifico? Quando si visualizzano video e immagini particolarmente scuri sullo schermo delle ammiraglie (in particolare nella sua versione ...

Avviso per l’utenza Samsung Galaxy S8 : dall’aggiornamento di maggio non si torna indietro : Vanno messi in evidenza ulteriori dettagli estremamente importanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 nell'ultimo anno e che oggi sono in procinto di installare l'aggiornamento di maggio. Dopo aver illustrato la situazione iniziale riguardante lo smartphone Android nella giornata di ieri con un apposito approfondimento, oggi tocca condividere qualche informazione extra cruciale per tutti coloro che ancora non ...

Samsung Galaxy Wide 3 ufficiale - ma probabilmente non lo vedremo da noi : Dalla Corea del Sud arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di fascia bassa, il Samsung Galaxy Wide 3. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Samsung Galaxy Wide 3 ufficiale, ma probabilmente non lo vedremo da noi proviene da TuttoAndroid.

Duplice promozione Vodafone mostruosa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dal 24 maggio : Fa davvero impressione la nuovissima promozione Vodafone ufficializzata proprio in queste ore per parte della propria utenza che potrebbe essere interessata all'acquisto di un Samsung Galaxy S9, o in alternativa di un Samsung Galaxy S9 Plus. Secondo quanto riportato dai pochi utenti fortunati che hanno ricevuto l'apposito SMS, in questi giorni sarà possibile assicurarsi uno dei due smartphone Android a prezzi davvero vantaggiosi, considerando ...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di maggio per Galaxy A6 - Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus : Oggi sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6, Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di maggio per Galaxy A6, Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio : Honor 10 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 24 maggio sono: Honor 10, Huawei P20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio: Honor 10, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Via al volantino Trony con Samsung Galaxy S9 - S8 e Honor 10 a prezzo con buono sconto : Scatta ufficialmente oggi 24 maggio un volantino Trony davvero interessante per chi intende acquistare uno smartphone Android di fascia alta, a partire da modelli molto ambiti come i vari Samsung Galaxy S9, Galaxy S8, fino ad arrivare al recentissimo Honor 10. Dopo le offerte online che hanno avuto discreto successo ad inizio mese, la notizia del volantino ha fatto rapidamente il giro dei social, grazie anche ad un buono sconto associato ...