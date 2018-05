Diretta Giro d' Italia 2018 streaming video-tv | precedenti importanti Percorso | orari

LIVE Giro d’Italia 2018 in Diretta : ultimo tappone Susa-Cervinia. Froome difende la maglia rosa su Dumoulin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Giro d’Italia 2018, 214 km da Susa a Cervinia. L’ultimo tappone alpino emetterà i verdetti finali di questa centunesima edizione e deciderà chi vestirà la maglia rosa sul podio finale di Roma. Un percorso durissimo nel finale, visto che negli ultimi 85 chilometri i corridori dovranno superare 4000 metri di disLIVEllo attraverso tre GPM di prima categoria. La prima salita ...

Giro 2018 Diretta 19esima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : Aru ritirato Video : Fasi salienti della tappa Km 105: in testa c'è Froome, quindi Carapaz, Pinot e Dumoulin a pochi secondi. Il gruppo Pozzovivo è a un minuto, crisi nera per la maglia rosa che è addirittura a 5 minuti. Una cosa sembra certa, stasera la classifica generale sara' rivoluzionata. Km 100: sullo sterrato Pozzovivo va in difficolta' pure lui, Froome sembra il più in forma. Km 92: Sanchez al comando con 16 secondi sugli intori, più dietro Neilands e Van ...

Diretta / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : Simon Yates staccato sul Colle delle Finestre! 19^ tappa : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio). Simon Yates si è staccato sulle prime rampe del Colle delle Finestre: la diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia sta rivoluzionando il Giro d’Italia 2018 anche più e prima del previsto. Una salita così lunga e difficile naturalmente può far male a chiunque, ...

Diretta RaiPlay del Giro d’Italia 2018 del 25 maggio - link streaming via app e computer con la cima Coppi : Per gli appassionati di ciclismo la Diretta RaiPlay del Giro d'Italia con la diciannovesima tappa di oggi 25 maggio è davvero imperdibile per almeno due motivi. Intanto la carovana rosa giungerà sulla ben nota cima Coppi e soprattutto la sfida odierna potrebbe segnare uno stravolgimento della classifica generale, soprattutto nelle prime tre posizioni. Nella tappa di ieri con arrivo a Prato Nevoso, la maglia rosa Simon Yates ha avuto qualche ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in Diretta : Colle delle Finestre e Jafferau - la battaglia delle Alpi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, 185 km da Venaria Reale a Bardonecchia. E’ il vero e proprio tappone Alpino di questa Corsa Rosa, la frazione più dura, anche più di quella dello Zoncolan. Qui non ci sarà davvero mai respiro, si salirà in quota ed emergeranno solo i grandi campioni. 4 le montagne da scalare. Si comincia con il Colle del Lys, GPM di seconda categoria di 13,8 ...

LIVE Giro d’Italia 2018 - Venaria Reale-Bardonecchia in Diretta : orario d’inizio e i comuni che verranno attraversati. Come vederla in tv : Oggi venerdì 25 maggio si corre la Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018. Durissima frazione sulle Alpi Cozie, interamente nella provincia di Torino, che sarà determinante per la classifica generale: Simon Yates è andato in difficoltà a Pratonevoso e deve difendere 28” di vantaggio su un arrembante Tom Dumoulin, Chris Froome è ad oltre tre minuti ma vuole stravolgere tutto e riscrivere la storia, ...

