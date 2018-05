Conte tornerà al Quirinale con il nome di Savona nella lista dei ministri

agi

(Di sabato 26 maggio 2018) Nessun segnale, nessuna telefonata, solo l'ennesimo giorno di attesa. Sergio Mattarella ha messo in chiaro quel che doveva chiarire e oggi si è limitato ad aspettare che il premier incaricato facesse le sue valutazioni, mentre sui social cresceva il sostegno a suo favore: #IostoconMattarella è diventato in poche ore il primo trend topic su Twitter. La situazione appare ancora incartata suldi Paolo. Matteo Salvini, sostenuto da Luigi Di Maio e solo su questo anche da Giorgia Meloni, insiste lancia in resta suldell'economista euroscettico capace a suo avviso di convincere l'Europa a invertire l'impostazione di rigore sui conti pubblici. Dall'altra Sergio Mattarella, preoccupato per l'accoglienza che i mercati già stanno dando all'ipotesi dial Ministero dell'Economia dopo aver mal ...