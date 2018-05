U&D | chiusura col botto | Gemma torna single e fa pace con Tina | Giorgio lascia?

Blastingnews

(Di venerdì 25 maggio 2018)Manettiil trono over di Uomini e donne? La notizia è stata rilanciata dal Vicolo delle News ed in pochi minuti ha fatto il giro del web provocando nuove accese discussioni tra i seguaci del dating show di Canale 5. Secondo quanto riferito dal portale il ‘gabbiano’ ha annunciato l’addio nel corso della registrazione del 26 maggio l’ultima della stagione. Nel corso della trasmissione il cavaliere fiorentino sarebbe finito nuovamente nel mirino del pubblico per aver ballato un lento conGalgani VIDEO nella precedente puntata. In particolare un fan della torinese ha criticato aspramente Manetti accusandolo “di rovinare tutte le storie delle dama” perché ancora innamorato di lei. La presa di posizione della spettatrice ha infastidito, e non poco,che ha ribadito di non provare più nessuno interesse per la piemontese. Per il cavaliere chi continua a ...