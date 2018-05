Quello che conta | il portale pubblico per l' educazione finanziaria

Estate : tutto Quello che si deve sapere prima di esporsi al sole : Senza profumo, in confezione grande e con etichette ben leggibili. È questo l’identikit della crema solare veramente efficace per prevenire le scottature secondo gli specialisti SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse). E va spalmata nelle quantità giuste, non meno di 40 grammi ogni ora di esposizione al sole. “Per evitare danni alla pelle vanno seguiti i criteri che ...

Governo - Salvini : “L’Unione Europea ci minaccia - noi faremo l’opposto di Quello che dice” : “L’Unione Europea ci minaccia, ma noi siamo stati votati per fare l’esatto opposto di quello che ci ha suggerito, o imposto, con la minaccia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Roma, in riferimento alla manovra correttiva da 10 miliardi necessaria per rispettare le promesse sul deficit. L'articolo Governo, Salvini: “L’Unione Europea ci minaccia, noi faremo ...

Matteo Salvini : "Farò l'opposto di Quello che ci dice l'Unione europea" : "L'Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.Salvini poi affronta la questione del professore Paolo Savona candidato a fare il ministro dell'Economia. "Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa - ...

Elezioni Comunali Terni 2018 : tutto Quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno , con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato del dimissionario Leopoldo Di Girolamo, si vota anche a Terni. A contendersi Palazzo Spada 8 candidati sostenuti da 13 ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Nilufar e Giordano? Non capisco Quello che li lega" : Il settimanale Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha raccolto il duro sfogo di Nicolò Ferrari, mancata scelta di Nilufar Addati che ha preferito uscire dallo studio di Maria De Filippi con Giordano Mazzocchi: Sto male, non lo nego. Sono giorni che piango, ma so che è giusto andare avanti. Sto provando a svagarmi, voglio riprendere in mano la vita di tutti i giorni che avevo messo un po’ da parte per lei. Aspettavo di vederla ...

“E Quello?”. Nozze Harry - il dettaglio di David Beckham che è sfuggito a tutti. Ci sono le foto… : Royal wedding: ancora dettagli, ancora retroscena sull’evento dell’anno, come era stato definito mesi fa. Giustamente definito, visto che se ne parla ancora. Ma questa volta non ci sono di mezzo gli sposi, ma uno degli invitati. L’invitato più chiacchierato, le cui foto ancora circolano insistentemente sui social network: Sir David Beckham. Quarantatre anni, in formissima e con un elegantissimo completo grigio firmato ...

Fortnite lancia i jetpack - tutto Quello che c’è da sapere : Un universo ludico sempre in costante e dinamico divenire quello di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games. Un mondo di gioco che non dorme mai, complice la presenza di milioni e milioni di utenti sparsi per il globo, sempre pronti a prender parte a una delle micidiali zuffe di massa che caratterizzano il titolo. Il merito principale va ovviamente al team che, come abbiamo ripetuto in varie occasioni, riesce sempre a ...

Routine di bellezza - tutto Quello che non devi fare davanti a lui : Se avete abbracciato il femminimo beauty alla Lena Dunham, credete fermamente nel body positive con cui avete raggiunto il nirvana dell’accettazione del vostro corpo con tutti i suoi difetti e imperfezioni, e se il motto “mai farsi cogliere impreparate” per voi non è un problema perché tanto siete favorevoli al trend non mi depilo o no-poo, allora questo articolo non fa per voi. Se, invece, il vostro senso di femminilità e di ...

Quello che Meghan Markle non può più fare (dopo le nozze con Harry) : 1. Il Sì che conta I primi sei in linea di successione al trono (Harry è il sesto, dopo la nascita di Louis di Cambridge) per le nozze devono chiedere permesso alla regina. Lui, prima di andare a nozze con Meghan, l’ha fatto e ha ottenuto una risposta positiva. Ma guai a parlare in pubblico di politica. I Windsor non votano e devono restare neutrali. 2. I cibi proibiti Addio alle vongole e all’aragosta a Natale. Elisabetta II evita di ...

Elezioni Comunali Siracusa 2018 : tutto Quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno si vota per il rinnovo del consiglio comunale e per il nuovo primo cittadino. In lizza Francesco Italia, Giovanni Randazzo, Fabio Granata, Paolo Reale, Silvia Russoniello, Fabio Moschella ...

Michael Pachter : Sony vincerà questa generazione e la prossima - a patto che dia ai fan Quello che vogliono : In un certo senso, si potrebbe sostenere che le lotte di Microsoft in questa generazione non sono poi così dissimili dalle lotte che Sony ha dovuto affrontare con PlayStation 3 nella prima metà della generazione precedente, ma dove Sony è riuscita a cambiare le cose con PS3 in modo spettacolare, portando a un nuovo slancio che ha permesso loro di raggiungere Xbox 360 e di lanciare PS4 da una posizione di forza, Microsoft non è stata in grado di ...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto Quello che c’è da sapere! : Offerta! God of War - Bonus Edition [Esclusiva Amazon.it] - PlayStation 4 Sony - Videogioco 74,99 € - 6,11 € 68,88 € EA Sports è ormai da molti mesi al lavoro su Fifa 19, 26° capitolo del videogame calcistico più venduto al mondo, e giorno dopo giorno aumentano sempre di più le indiscrezioni su tutte […] L'articolo Fifa 19: novità, rumors e tutto quello che c’è da sapere! proviene da I Migliori di Fifa.

Forza Italia - clamorosa frattura con Renato Brunetta. Gelmini e Bernini - nota ufficiale : 'Quello che ha detto...' : ... 'L'onorevole Brunetta - si legge - parlando a titolo personale, ha espresso opinioni che non corrispondono al pensiero del Presidente Silvio Berlusconi né alla posizione politica di Forza Italia'. '...

Taylor Swift : Quello che ha fatto per Camila Cabello durante il concerto di Seattle dimostra quanto sono amiche : <3 <3 <3 The post Taylor Swift: quello che ha fatto per Camila Cabello durante il concerto di Seattle dimostra quanto sono amiche appeared first on News Mtv Italia.