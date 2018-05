Lega e 5 Stelle non cedono su Savona Irritazione di Mattarella | «Niente diktat»

Conte premier : la maggioranza c'è - ma su Lega e 5 stelle cala l'ira del Quirinale : Il governo di Giuseppe Conte avrebbe i numeri per una "tranquilla" fiducia in Parlamento. Questo l'esito delle consultazioni che il premier incaricato sta conducendo a Montecitorio. Il...

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

Governo M5s-Lega - l’istituto Cattaneo analizza il contratto : “Non è quello più a destra. E programma più vicino a 5 stelle” : Il Governo M5s-Lega è “eccezionale“, ma non è quello “più a destra della storia“. Il contratto firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini è frutto di un compromesso in cui ciascun partito ha perso parte importante dei propri programmi: il Carroccio ha dovuto cedere sui temi euroscettici, i Cinquestelle sui diritti. E’ il welfare il terreno di incontro dei due partiti e alla fine il programma si colloca quasi al ...

Governo - l'ultima mossa del Colle : la conferma di 5Stelle e Lega per Conte : Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il Governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa ...

Governo 5stelle-Lega - non sono un ribelle. Ecco cosa penso davvero del contratto : Gli amici del Fatto Quotidiano in un articolo mi hanno inserito tra i “ribelli” di Palazzo Madama. Noto che sono in ottima compagnia data la stima che nutro verso colleghi come Nicola Morra. Tuttavia, proprio come scritto in precedenza e riportato dall’articolo, io ero favorevole “a trovare un dialogo e stipulare un contratto per il bene dell’Italia che è superiore ad ogni logica di bottega”. Ed è proprio quello che abbiamo fatto ...

Lega-Cinque Stelle in bilico : se salta tutto - per Mattarella sono guai seri : Leghisti che rilanciano anche sul nome di Savona al ministero dell'Economia, con buona pace per gli allarmi sugli eccessi anti-euro del professore. Insomma il fronte Lega-CinqueStelle per ora regge, ...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI TECNÈ/ Lega al 23% insegue il M5s : Mattarella - fiducia alle stelle : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 20:50:00 GMT)

Lega e 5 stelle non mollano Conte - al lavoro sui ministri : Salvini blinda Savona "l'anti tedesco" : Stupore per le voci diffusesi sui media che danno in bilico il ruolo di Giuseppe Conte. "Per noi non è cambiato nulla" assicurano fonti della Lega ascoltate a Montecitorio dopo l'incontro tra Matteo...

Lavoro - cosa farà il governo Lega-5Stelle : Salario minimo, ritorno dei voucher e rottamazione , forse, del Jobs Act. Le misure contenute nel contratto di governo

Le mani dei Cinque stelle sui servizi. Ma la Lega non ci sta : Roma. E i servizi? La domanda è rimasta sospesa, mai posta davvero – almeno ufficialmente – ma sempre incombente, quasi che una strana assenza di gravità le impedisse di posarsi davvero sul tavolo delle trattative tra leghisti e grillini. E però, alla fine, l’ingombro tanto a lungo accantonato in at

Governo - liquidato il CentrodestraIl futuro è Lega-Cinque StelleLa doppia delusione di Berlusconi : Silvio Berlusconi ha due grandi delusioni in questi giorni, spiegano dal quartier generale di Arcore. E non si tratta di problemi aziendali o familiari, ma politici. "Non mi aspettavo che Mattarella e Matteo Salvini tenessero un atteggiamento del genere Segui su affaritaliani.it

Movimento 5 Stelle & Lega : un governo fondato sull'incompetenza : Con i comizi non si governa, la stanza dei bottoni è una cosa seria. Ecco il commento di Giuliano Ferrara

[Il retroscena] Non sarà il notaio del patto Lega-Cinque Stelle. Cosi Conte - il premier ufficioso ha rassicurato il Quirinale : ... , gli Esteri , Massolo, , la Giustizia , Bonafede, colui che ha portato Conte nella squadra 5 Stelle, , Ambiente , Costa, , Infrastrutture , Castelli, , Semplificazione , Fraccaro, , Economia , ...

Accordo Lega-5stelle : la lista dei possibili ministri del governo Conte : Fatto il nome del possibile premier Giuseppe Conte al Quirinale, negli uffici del Movimento 5 stelle e della Lega si lavora a pancia bassa alla squadra di governo...