Artificial Influencer | la prefazione del nuovo numero di Wired

(Di giovedì 24 maggio 2018) Lil Miquela è una ragazza che dimostra 20 anni, forse anche meno. Come molte altre giovani della sua età, ha un profilo Instagram che però non popola solo di selfie, immagini di ciò che sta per mangiare, foto delle vacanze e altri contenuti che molte persone condividono sui social. Lil Miquela è una. Ha oltre un milione di follower solo su Instagram e sono molte le aziende che negli ultimi mesi hanno deciso di lavorare con lei per promuovere le loro marche; in tutti i settori: dal fashion ai succhi di frutta, fino alle società specializzate nella vendita di minerali dagli effetti benefici. Brand come Prada, Diesel o Moncler sono diventati suoi clienti. Lil Miquela non esiste. O meglio: non esisterebbe se ragionassimo come se fossimo ancora nel XX secolo. È una creatura digitale disegnata e costruita per essere la primadi successo su scala mondiale non in carne e ...