Al via alle consultazioni | Conte domani potrebbe sciogliere la riserva 

Consultazioni Conte al via dalle 12 : ANSA, - ROMA, 24 MAG - Le Consultazioni del Presidente del Consiglio dei ministri incaricato prof. Giuseppe Conte si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a Montecitorio a partire dalle 12 fino ...

Governo - alle 12 al via le consultazioni di Conte. DIRETTA - : Il premier incaricato incontra a Montecitorio le forze politiche prima di sciogliere la riserva. Ieri, dopo l'incontro con Mattarella, ha detto: "Sarò l'avvocato dell'Italia". LIVEBLOG

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

URBANISTICA E SICUREZZA - Martedì 29 maggio alle 15 nella sede del Dipartimento di Economia - via Voltapaletto 11 - : , A cura dell'Università di Ferrara, Il Laboratorio di Ricerca in Storia e comunicazione della scienza DOS "Design of Science" dell'Università di Ferrara organizza per Martedì 29 maggio 2018 , ...

Chiosco a Punta Braccetto - via alle richieste : Ad aggiudicarsi la concessione sarà la ditta che offrirà il maggiore rialzo sul prezzo a base d'asta. La struttura dovrà essere 6 metri per 3

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

Celiachia : un farmaco sperimentale allevia gli effetti dell’esposizione involontaria al glutine : Un nuovo farmaco sperimentale offre speranze di sollievo per i pazienti affetti da Celiachia che si espongono involontariamente al glutine nell’ambito della dieta “gluten-free”, attualmente unica opzione di trattamento della malattia. L’esposizione involontaria al glutine può essere frequente nei pazienti celiaci e innesca sintomi come dolori allo stomaco e diarrea in seguito ai danni intestinali riportati. Markku Maki, professore di ...

UeD news - Sara invia un messaggio alle donne e commuove tutti : Uomini e donne news, Sara Affi Fella commuove tutti con un video dedicato a se stessa e alle donne Sara Affi Fella commuove tutti a Uomini e donne. La tronista dichiara, attraverso un video, di essere finalmente pronta a fare la sua scelta. Le sue parole hanno strappato qualche lacrima un po’ a tutti. La […] L'articolo UeD news, Sara invia un messaggio alle donne e commuove tutti proviene da Gossip e Tv.

Silvia Caruso – Una bellezza esplosiva… Made in Italy - sportivissima e tifosa della Lazio [GALLERY] : Silvia Caruso mix esplosivo di bellezza e sensualità: tutti pazzi per l’affascinante modella e influencer italiana Campionessa di sci nautico e con la Lazio nel cuore, Silvia Caruso non lascia di certo indifferenti i suoi quasi due milioni di follower sui social. Scatti bollenti, pose sensuali e sguardo seducente per una bellezza esplosiva tutta Made in Italy. Modella e influencer, appassionata di sport, Silvia ha fa impazzire tutti i suoi ...

PRESENTAZIONE RASSEGNA - Giovedì 24 maggio alle 18 nella sede di Wunderkammer - via Darsena 57 - FE - : Illustrazione del calendario della RASSEGNA 'Estate a Ferrara 2018' 22-05-2018 / Giorno per giorno Giovedì 24 maggio alle 18, nella sede di Wunderkammer , via Darsena 57, , si terrà un incontro per ...

Reddito di Inclusione REI : via alle domande senza nessun requisito familiare : In un momento di grave crisi economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accende ancora una volta i riflettori nei confronti dei soggetti meno abbienti o economicamente svantaggiati. Il Ministero con nota prot. n. 4292/2018 introduce una novità relativa al nucleo familiare. In questo articolo saranno approfonditi ed illustrati i nuovi requisiti, le novità e come richiedere e percepire il Reddito di Inclusione o meglio ...

Vino : 5 vincitori per “Napoli wine challenge” - al via Vitignoitalia : ‘Cumaro’ Rosso Conero Riserva Docg 2013 (Marche) e ‘Centovie’ Colli Aprutini Igt Pecorino 2016 (Abruzzo), entrambi di Umani Ronchi; ‘Visione’ Irpinia Rosato Doc Feudi di San Gregorio 2017 (Campania); ‘Priezza’ Spumante Metodo Classico Asprinio di Aversa Dop Masseria Campito (Campania); ‘Gemma di Sole’, Vino da uve stramature Ceste (Piemonte). Con il ‘Cumaro’ che si aggiudica ...

Allegri-società - finito dopo 3 ore il vertice : Max va via senza parlare : Questa mattina a Torino potrebbe nascere la Juve del futuro. Nella nuova sede alla Continassa, alle 9.05 è cominciato il vertice tra il tecnico Massimiliano Allegri, l'a.d. della Juve Beppe Marotta, ...

Valle d'Aosta : al via scrutinio regionali - spoglio centralizzato : Da stamattina è in corso lo spoglio delle schede, in via sperimentale con sistema centralizzato in 4 poli. Al massimo fra 12-14 ore i risultati. Affluenza in calo, al 65,12% - In Valle d'Aosta è ...