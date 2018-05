Tre anni di carcere per un articolo satirico | è allerta censura in un Paese membro dell' UE

Napoli-Ancelotti - intesa per Tre anni a 15 milioni : Carlo Ancelotti al Napoli: l'ambizioso progetto di Aurelio De Laurentiis è decollato. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi con gli intermediari dell'operazione, ieri - al termine di un vertice ...

Infarto menTre lavora nel camping : ex rugbysta di 52 anni muore davanti ai colleghi : Stroncato da un Infarto a 52 anni mentre lavora. Sileno Sartorel , ex rugbista di San Donà del Piave , Venezia, è morto sabato scorso in Sardegna mentre si occupava della manutenzione di un campeggio ...

Anthony Hopkins non vede la figlia da olTre 20 anni : 'Se ho dei nipoti? Non lo so e non mi importa' : 80enne leggenda del cinema britannico, Anthony Hopkins ha avuto tre mogli: Petronella Barker, sua sposa dal 1966 al 1972; Jennifer Lynton, rimasta al suo fianco dal 1973 al 2002; ed infine Stella Arroyave, sua amatissima sposa dal 2003.Da queste tre donne Anthony ha avuto un'unica figlia, Abigail Hopkins, nata nel 1969 ma di fatto cancellata dalla sua vita. Come confessato al DailyMail, infatti, Hopkins non vede Abigail da oltre 20 ...

Svizzera - dopo olTre 60 anni ritornano le gare automobilistiche grazie alla Formula E [FOTO] : dopo il terribile incidente accaduto alla 24 Ore di Le Mans nel 1955 le gare automobilistiche erano state vietate nel paese Elvetico La Formula E, il primo campionato che vede gareggiare monoposto elettriche principalmente su circuiti cittadini, sta davvero compiendo miracoli in giro per il mondo. dopo aver convinto la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ad una gara nella città Eterna, dopo che il primo cittadino aveva detto “no” ad Olimpiadi e ...

La 194 quarant’anni dopo in Italia : “Assassina starai malissimo” - “torna fra un mese”. Le nosTre croniste hanno cercato di abortire - ecco cos’è successo : In coda all’alba, in scantinati squallidi e freddi. Numeri di telefono che squillano a vuoto. Attese di settimane. Medici che rifiutano certificati o indirizzano a cliniche private. La volontaria dell’associazione “pro vita” che ti parla di «omicidio». Mentre i consultori cattolici, in crescita, incassano fior di soldi pubblici, ma mettono in chiaro che fra le loro mura la legge sull’aborto non è in vigore. Era il 22 maggio 1978 quando in Italia ...

MI CHIAMO SAM - LA 7 / Info sTreaming del film con Dakota Fanning (oggi - 21 maggio 2018) : Mi CHIAMO Sam, il film in onda su La7 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Michelle Pfeiffer e Dakota Fanning, alla regia Jessy Nelson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:57:00 GMT)

«Sono incinta a 70 anni» : la donna poTrebbe diventare la mamma più anziana al mondo : In attesa che i medici confermino al mondo la gravidanza, spiega di non essersi sottoposta ad alcun trattamento di fertilità. Appello per un 21enne scomparso, lui risponde: 'Veramente sono ricercato' ...

Tredicimila morti sul lavoro in dieci anni - una strage di cui il contratto di governo non si occupa : Non c'è molto da girarci intorno. I numeri di morti e infortuni sul lavoro ci raccontano di una vera e propria emergenza nazionale. Più di 1.000 morti nel 2017 e oltre 220 morti nei primi mesi del 2018, ma aprile e maggio hanno fatto segnare un alto numeri di infortuni anche mortali.In definitiva, negli ultimi 10 anni 13mila morti. Sia chiaro, parliamo di casi di infortuni gravi e mortali denunciati e quindi conosciuti; ma sappiamo ...

Lombardia - allevamenti intensivi : maiali così sTressati che diventano cannibali : Lombardia, allevamenti intensivi: maiali così stressati che diventano cannibali Le Iene si occupano di una struttura dove gli animali sono tenuti in condizioni igieniche pessime tra topi e feci nella mangiatoia. Continua a leggere L'articolo Lombardia, allevamenti intensivi: maiali così stressati che diventano cannibali proviene da NewsGo.

Francavilla - si butta giù dal viadotto 7 ore dopo aver lanciato la figlia di 12 anni. PoTrebbe aver ucciso la moglie in mattinata : Francavilla AL MARE - Prima ha lanciato Ludovica, la figlia 12enne della compagna, dal viadotto, poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è a sua volta buttato...

Crotone - vanno alle giosTre e lasciano il figlio di 4 anni da solo in auto : denunciati : A Crotone sono finiti nei guai due genitori che hanno lasciato da solo il figlio di 4 anni in auto mentre dormiva. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati dal fatto che il piccolo non rispondesse malgrado i pugni inferti contro la vettura. denunciati la mamma e il papà per abbandono di minore.Continua a leggere

Imprese : giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e olTre 16 anni per sentenza/Adnkronos : Milano, 20 mag. (Adnkronos) – La giustizia in Italia tiene in scacco le Imprese: lentezza delle indagini, burocrazia e inefficienze costano circa 40 miliardi di euro, pari a 2,5 punti di Pil. L’incertezza dei tempi processuali si traduce in meno investimenti esteri e in una perdita di 130mila posti di lavoro, secondo l’ultimo studio Cer-Eures. Il dedalo di norme e i ricorsi nelle aule dei tribunali rappresentano un freno alla ...

Imprese : giustizia e burocrazia - 40 mld di danni e olTre 16 anni per sentenza/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Una giustizia più rapida non può prescindere da una Pubblica amministrazione più efficiente”, eppure il costo della burocrazia per le pmi è di “22 miliardi di euro all’anno”, secondo dati Cna, la Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa. Il 41,3% (su un campione di oltre mille associati) impegna fino a tre giorni al mese per terminare gli adempimenti richiesti ...