Anticipazioni Uomini e donne oggi 22 maggio | in onda il trono classico? DIRETTA

Blastingnews

: Uomini e Donne: Mariano Catanzaro sceglie e viene rifiutato? - MastrotekPino : Uomini e Donne: Mariano Catanzaro sceglie e viene rifiutato? -

(Di martedì 22 maggio 2018)pomeriggio alle 14.45 è in programma una nuova puntata disu Canale 5. Ledi queste ore rivelano che al momento non si sa ancora qualeverrà trasmesso. Andrà inla nuova puntata delover oppure rivedremo in scena i due tronisti rimasti in carica? Noi seguiremo la puntata in: seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.nuova puntata diin: ritorna il?Nel caso in cui dovesse andare inuna nuova puntata delvi anticipiamo che saranno trasmesse le ultime esterne di Sara con Lorenzo e Luigi, i due corteggiatori arrivati al 'duello finale' di questa edizione, pronti a darsi battaglia per conquistare il cuore della tronista.Entrambe le due esterne si preannunciano molto importanti e al tempo stesso romantiche per Sara, la quale farà i conti con una ...